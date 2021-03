El President de la Generalitat Ximo Puig ha explicado que en las últimas semanas se ha producido un notable avance en la lucha contra la pandemia. En este sentido ha explicado que "hemos bajado la incidencia en el último mes y medio un 96%. "Hemos seguido un camino adecuado, la sociedad valenciana ha hecho un esfuerzo inmenso logrando mucho en poco tiempo".

En una comparecencia tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la COVID-19 Puig ha señalado que con estos datos, la relajación no es una opción. "No puede serlo, por eso hoy haremos un paso seguro pero prudente, para no dar pasos atrás".

�� Medidas #COVID19 a partir del 15 de marzo



�� Hostelería y restauración

�� Instalaciones deportivas y piscinas

��️ Ocio educativo

�� Ceremonias

�� Espacio público y domicilios

��️ Comercio

�� Perimetración

�� Limitaciones nocturnas



Puig ha insistido en una idea: " No estamos todavía para fiestas. Si se han suspendido las fiestas en la calle es porque no tenemos capacidad para garantizar la seguridad sanitaria de las personas y por eso es necesaria la máxima prudencia en todos los espacios".

"No podemos incrementar la movilidad ni sociabilidad en exceso, lo que nos toca es desde el sentido común, mantener la atmósfera general de contención", ha insistido Puig

Puig ha explicado que se ha decidido relajar algunas restricciones para facilitar el trabajo y la actividad económica y permitir algo más la vida social y levantar el ánimo colectivo. Bajo dos coordenadas, ha explicado el Presidente: "no ir más lejos de lo que marcan los expertos y mantienen las restricciones más cautelosas de toda España. Pensamos que así garantizamos más seguridad sanitaria y recuperación más rápida en los próximos meses.

Las medidas adoptadas son las siguientes:

Se amplía servicio de la hostelería 100% terrazas y un tercio en interior locales: con cuatro comensales por mesa, mascarilla mientras no se consume, ventilación garantizada en el interior, sin barra y cierre a las 18h

y con cuatro comensales por mesa, mascarilla mientras no se consume, ventilación garantizada en el interior, sin barra y cierre a las 18h Se abren los gimnasios, polideportivos, piscinas e instalaciones deportivas de interior a un tercio de su aforo

e instalaciones deportivas de interior a un tercio de su aforo Se reanuda el ocio educativo en grupos de 10 y un tercio de su aforo

y un tercio de su aforo Se aumenta ligeramente aforo para ceremonias a un tercio de su aforo con un máximo de 20 personas aire libre y 15 en espacios cerrados

Estas medidas entrarán en vigor el próximo lunes 15 de marzo y estarán vigentes hasta el 12 de abril.

La Generalitat prorroga hasta el 12 de abril otras medidas que actualmente siguen en vigor como el toque de queda hasta las 22 horas, el cierre perimetral de la comunitat y las reuniones sociales dentro de los domicilios solo para núcleos de convivencia.