Ciudadanos pide quitar el toque de queda para salvar el turismo en la Comunidad Valenciana

La síndica de Ciudadanos en Les Corts, Ruth Merino y el diputado, Carlos Gracia, han presentado este lunes en Les Corts un decálogo para "salvar el turismo" en la Comunitat Valenciana entre el que destacan medidas como el fin del toque de queda, el aumento de ayudas para el sector y bajarle los impuestos.

Según han afirmado en una rueda de prensa que han ofrecido este lunes en Les Corts, el turismo se ha visto "ninguneado" por "algunos miembros del Consell", lo que, a su juicio, ha traído consecuencias "devastadoras".

El decálogo de Ciudadanos propone eliminar todas las restricciones que afecten al desarrollo de la actividad turística; aprobar un plan económico plurianual y una partida específica para los presupuestos de 2022; suspender la carga fiscal autonómica a todas las empresas vinculadas al sector; elaborar un Plan de Turismo con un horizonte hasta 2027, aprovechando la recepción de los fondos europeos, para trabajar en el turismo sostenible, más digitalizado y más desestacionalizado; acelerar el ritmo de la vacunación; aumentar el número de rastreadores y pruebas PCR; agilizar los trámites para la adjudicación de las plazas del Imserso; promover campañas turísticas; fomentar los espectáculos seguros; y, promover que el Bono turístico de la Comunitat Valenciana esté disponible durante todo el año.

Merino ha hecho hincapié en que, desde su partido, consideran que debe levantarse el toque de queda porque es una medida "infundada" ante la que han asegurado no saber qué criterios se siguen para aplicarla en algunos municipios y en otros no. Aunque han afirmado que sirve para doblegar la curva, creen que "los perjuicios no están compensados con lo que se soluciona".

Por su parte, Gracia ha aclarado que no son propuestas nuevas, pero son "necesarias" para este sector que, denuncian, "todavía no se han puesto en marcha" por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. En este sentido, ha pedido más ayudas económicas y que se agilicen los trámites para solicitarlas, ya que, según el diputado, muchas "todavía no están en los bolsillos de los solicitantes".

En esta línea, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no ha pedido un plan para el sector turístico". En este sentido, la formación naranja quiere que se aprovechen los Fondos Next Generation y los Fondos Feder hasta 2027 para crear un Plan de Turismo con un horizonte hasta 2027. También piden la reducción del IVA en todos los productos y servicios turísticos y la disminución de la carga fiscal con carácter autonómico.

En cuanto a los bonos turísticos, reclaman que puedan utilizarse durante todo el año y no solo de septiembre a marzo porque "las olas van y vienen". Asimismo, consideran que debe crearse un bono 'senior' para dar respuesta a lo que llaman "el desastre del Imserso", de forma que este pueda desestacionalizar el turismo que consideran que debe promocionarse en el extranjero con más campañas en colaboración con los ayuntamientos.

"IMAGEN DE CONFIANZA"

Respecto a la pandemia, Gracia ha declarado que "es fundamental proyectar una imagen de confianza", por lo que han denunciado la cantidad de vacunas que la Comunitat Valenciana recibe y han reclamado una vacunación más ágil que creen que puede conseguirse con la promoción de la autocita y la vacunación durante 24 horas.

Asimismo, han apuntado que debe haber más política de prevención en colaboración con las farmacias, y han solicitado más rastreadores, pruebas PCR y el uso del pasaporte covid para que puedan celebrarse eventos.

En este sentido, el diputado ha denunciado que la Conselleria de Sanidad "no es capaz de utilizar todos los medios que tiene a su alcance para luchar contra la pandemia".

Además, la síndica ha calificado los efectos de la gestión de la pandemia en la comunidad de "preocupantes e insoportables" y estima que la solución está en "sancionar a los que incumplen las normas y no a la población en general". De hecho, ha opinado que la clave está en "encontrar el equilibrio que el Botànic no encuentra entre cuidar la salud y no hundir la economía".

"ESCASA INFLUENCIA" DE PUIG

En cuanto a la gestión de Puig, tanto Gracia como Merino, también han subrayado la "escasa influencia que tiene Puig en Madrid que se ha visto reflejada en la Conferencia de Presidentes donde no se ha tocado la financiación ni el intolerable recorte del Tajo-Segura, que supone otra patada en el estómago de los valencianos, además de la humillante situación de las dosis de vacunas".