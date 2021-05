Carmen Posadas, la afamada escritora que ha conquistado el corazón de miles y miles de personas visita COPE Más Valencia para hablar con Remedios Cevantes en Trending COPE. Inmersa en su próxima novela, Carmen reconoce que se levanta muy temprano para hacer algo de deporte y luego se pone a escribir hasta la hora de comer. "Antes leía mucho por la tarde pero ahora tengo muchos nietos y me roban horas de lectura".

El lenguaje literario está cambiando

Dentro de estas rutinas diarias Posadas reconoce que es una "auténtica nulidad informática" al igual que le ocurre con las redes sociales porque "pese a dedicarme a la comunicación la inmediatez de las redes no me apasiona mucho", reconoce.

Dentro del respeto que le produce el mundo digital la escritora tiene perfiles en las principales plataformas pero es consciente que no tiene una estrategia digital; "cada vez soy más políticamente incorrecta porque el mundo está cada vez más loco. Entre lo que no se puede decir, lo que debes opinar y que no puedes salirte de carrilito, a mí esto no me gusta nada".

Dentro de su relación con el mundo digital Posadas intenta contestar a todos los mensajes que recibe y sobre todo le gusta esa relación ya que en ocasiones le dan ideas para diferentes artículos. "Por supuesto cuando me dan una idea les cito en mis artículos, respeto el copyright, por supuesto".

Respecto al copyright y los derechos de autor la novelista es consciente que es muy difícil conseguir que no se pirateen la obras ya que "es como ponerle puertas al campo, pero hace unos años todo era pirata y ahora de alguna manera me da la impresión de que la gente está siendo más respetuosa en este sentido".

CÓMO INFLUYEN LAS REDES EN LA LITERATURA

Con el uso de las redes sociales nos hemos vuelto impacientes y eso nos afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Sobre esta tendencia a textos cortos e ideas resumidas Posadas es consciente que esa impaciencia es normal pero que ha habido otras tendencias que parecían una catástrofe y finalmente no lo han sido. "Cuando surgieron sus mensajes de texto todo el mundo escribía con abreviaturas y con K por ejemplo y eso se ha corregido, afortunadamente".

Pese a las faltas de ortografía que puedan darse en algunos perfiles Carmen Posada prefiere quedarse con el talento que encontramos en todas las redes sociales. "Obivamente las redes afectarán a la escritura pero creo que es pronto para saber cómo".