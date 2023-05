Carlos Flores (Vox): "Todas las encuestas, menos las que lee Mazón, señalan a Vox como un partido decisivo"

El candidato de Vox a la Generalitat Valencia, Carlos Flores ha desvelado en COPE que aceptó colaborar en el proyecto sin saber que le iban a proponer encabezar la lista autonómica de Vox. "Ser candidato exdede la mas desaforada de mis ambiciones políticas, pero en estas circunstancias es imposible decir que no"

Flores cuenta que tiene la mala costumbre de leerse la letra pequeña de las encuestas que al margen de grandes titulares también aportan otros datos como que tengo un 6% de aceptación como candidato, "yo que acabo de llegar frente al 7% que tiene el President Puig, que apenas estoy a seis décimas por debajo de Puig en popularidad o que una cuarta parte de los encuestados prefiere que el PP gobernara con Vox"

Al respecto, insiste que todas las encuestas "dan crecimiento relevante de Vox, todas las encuestas menos las que lee Carlos Mazón dan a Vox como un partido decisivo en el futuro de la Comunitat Valenciana lo que significa que no se van a poder tomar decisiones sobre el futuro sin contar con Vox. ¿Quiere decir entoncces que Carlos Mazón fomraría un gobierno sin Vox? aunque el señor Mazón diga que no se van a tomar decisiones con Vox, ¿eso en que se va a traducir? ¿en qué Carlos Mazón formará un gobierno sin Vox, en minoria? ¿un gobierno con el 30% de los apoyos parlamentarios? Es cierto que ha dicho por activa y por pasiva pero el 28 de mayo, tengo libros de sobra para estar 30 dias entretenido y esperar que suene el teléfono", asegura.

Flores confiesa que siendo realista se conformaría si logra ser president de la Generalitat solventar algunos de los problemas perentorios que padece la Comunitat como la falta de agua, la infrafinanciación, y que lo primero que haría como presidente es rodearse de un buen equipo, "con gente que no venga a aprender y eliminado consellerias superfluas como la de transparencia o la de igualdad", cuestiones que para Carlos Flores han de ser transversales en todo el ejecutivo.

También apuesta por eliminar leyes como la Ley Trans, la ley de memoria democrática o la de cambio climático que asegura "no obedecen a ningun tipo de necesidad y lo que hacen es fragmentar la sociedad valenciana entre buenos y malos" . En materia de vivienda, Flores asegura que la administración no ha de ejercer de "casera" sino que "debe ayudar al sector privado para que pueda construir a viviendas a precios competitivos, porque si lo hace la administración será más costosos además de ineficiente. Eso no es hacer política de vivienda, hacer política de vivienda es reducir las cargas fiscales, liberar suelo, desgrabar por compra de la vivienda, etc"

El candidato de Vox al a Generalitat asegura que lo más interesante que ha vivido estos cuatro meses que lleva como candidato es "poder conocer mejor la Comunitat, familiarizarse con los problemas de muchos sectores o lugares, y no desde la distancia", y como negativo Flores destaca "el grado de polarización que hay en la vida política"