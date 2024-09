Jesús Carbonell: "Es falso que Valencia tenga que devolver las ayudas por las Zonas de Bajas Emisiones

El concejal de movilidad, Jesús Carbonell, asegura que el Ayuntamiento de Valencia no va a tener que devolver ninguna ayuda recibida de los fondos europeos por no llegar a tiempo "porque se pidió la prórroga adicional para tener más margen, no porque no se fuera a llegar". Carbonell, en declaraciones al programa Luz de Cruce, de COPE Valencia, asegura que el 31 de diciembre de 2024, los proyectos correspondientes estarán terminados, ya que se pidió "con carácter preventivo porque estamos dentro de plazo".

Se trata de proyectos como la accesibilidad de las paradas de la EMT y la realización de pasos para peatones, la sensorización de la EMT y la instalación de pantallas de información dinámica.

Por lo que respecta a las zonas de bajas emisiones, el edil aclara que en esta cuestión no habrá que devolver nada porque la fecha de finalización está marcada el 31 de diciembre de 2025, pero fue la anterior corporación, la que pidió un adelanto de la fecha tope, "nadie entiende que se quisieran poner una soga a ellos mismos", relata Carbonell. Con todo, la fecha planteada es 31 de diciembre de 2025, con lo que "no tiene sentido decir que se van a perder cuando queda un año para poder aplicarlo".

Cómo se van a desarrollar las zonas de bajas emisiones

Carbonell ha puesto fecha en COPE a los distintos procesos de aplicación de las ZBE, y asegura que "hasta 2028 no habrá restricciones".

Durante este 2024 es cuando se terminarán de instalar todas las cámaras para controlar las diferentes zonas de bajas emisiones de la ciudad. En enero de 2025 comenzará una campaña informativa. Las primeras restricciones llegarán el 1 de enero de 2026, pero "solo para la gente que venga de fuera de la provincia Valencia y que no lleven etiqueta". A partir de enero de 2027, las restricciones se reducirán a aquellos "que no tienen etiqueta y que provienen de fuera de la localidad de valencia".

La aplicación de la norma en su totalidad llegará en 2028, pero solo para aquellos que no tienen etiqueta -o etiqueta A, que es lo mismo-. Los vehículos con etiqueta C y B no tendrán restricciones. Solo una excepción: los A -sin etiqueta-, pero vinculados a actividad económica, también podrán circular.