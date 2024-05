La campaña para denunciar apartamentos turísticos y obras ilegales en Valencia: "Que no te tiren"

Compromís ha creado la campaña "Que no te tiren", para poner al alcance de la ciudadanía la web quenotetiren.com. y que, a través de esta página, cualquier ciudadano pueda denunciar de forma anónima apartamentos y obras ilegales en la ciudad de València. “El descontrol en los precios de la vivienda está hipotecando la vida de todos los vecinos y vecinas: los jóvenes no pueden emanciparse, pero esto es un problema que afecta a todas las personas, muchas de ellas están viéndose expulsadas de la nuestra ciudad hacia otras poblaciones. Además, también tiene una derivada con el cierre de los comercios de proximidad en los barrios. No vamos a parar en esta reivindicación hasta que el gobierno municipal decida hacer algo y salir de su inmovilismo”, ha apuntado la portavoz de la coalición, en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles.

Las denuncias, que se pueden presentar de una forma muy sencilla, rápida e intuitiva a través del formulario habilitado en la web, las tramitará Compromís ante el Ayuntamiento de València. Papi Robles ha explicado que "proponemos soluciones valientes ante la inacción del Ayuntamiento y la Generalitat" y ha dicho que "ha llegado la hora de pasar a la acción porque estamos llegando a límites inalcanzables".

DESCONTROL DE LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Papi Robles ha recordado que en el anterior mandato, el gobierno de Joan Ribó inició la puesta en marcha de 850 viviendas públicas que se están incorporando poco a poco al parque municipal, ya que en 2015 València tenía el parque de vivienda pública más bajo de todas las grandes ciudades de España. Pero ha reconocido que esto, hoy en día, no es suficiente, por lo que reclaman a Catalá una moratoria para abrir nuevos apartamentos turísticos dada la "situación de descontrol actual".

Según ha explicado Robles, “uno de los principales factores que está contribuyendo a este desaguisado es el descontrol de los apartamentos turísticos que, además de provocar una subida de los precios, está rebajando el número de viviendas de alquiler residencial: mientras hay 1.300 viviendas de alquiler residencial en València son más de 2.100 los apartamentos de alquiler de corta duración, es decir, el doble. Y estas son las “legales” pero la burbuja de este problema es difícil de calcular porque hay otros muchos apartamentos turísticos que son “irregulares” y que no aparecen en ningún registro”.

Desde Compromís afirman que "han tendido la mano al gobierno municipal con muchas propuestas", y detallan la moratoria de licencias que dejaron terminada en el anterior mandato; la declaración de València como ciudad tensionada para poder limitar los precios del alquiler, a la que Catalá, desgraciadamente, ha renunciado; el Plan para restringir "de forma drástica" los apartamentos turísticos con un régimen sancionador, un registro obligatorio y una tasa progresiva para los propietarios y, finalmente, con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.