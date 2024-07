'Callo solar': la peligrosa moda viral que pone en riesgo tu salud este verano

Una oleda de 'influencers' se han hecho virales estas últimas semanas, tras dar consejos para conseguir 'callo solar'. Para ellos, hay que tomar el sol sin ningún tipo de protección y exponerse al sol durante horas. Cuánto más te quemes, mayor 'callo' consigues. Y, de este modo, más resistencia al sol. Además, aseveran que el cáncer de piel no se produce por una exposición continua al sol, como si lo aseguran los expertos.

En la época del año en la que nos encontramos debemos de protegernos del sol y no caer en 'mitos' sobre el sol. Los expertos advierten de la peligrosidad de la transmisión de este tipo de mensajes en Redes Sociales y al alcance de todos. Para abordar este tema, el Dr. Rafael Botella, presidente de la Selección Valenciana de la Asociación de Dermatología y Venereología, asegura que lo más importante es no quemarse, en contraposición a los influencers.

Consejos frente al sol

Aconseja "usar protectores solares de 50 y aplicarlos cada dos o tres horas". En verano sudamos y nos bañamos, tanto en piscinas o playas, lo que reduce la protección y "acabamos desprotegiéndonos y tenemos que usar una protección adecuada". Sin olvidarnos de ponernos la crema solar en todas las zonas expuestas, el doctor recuerda "las orejas, las axilas o el cuero cabelludo". Las horas más peligrosas y, que los 'influencers' aconsejan de forma incorrecta, son "entre las 10 y las 11 horas y las 16 horas de la tarde".





Siguiendo esta línea, la Dra. Mercedes Rodríguez, dermatóloga del Hospital la Fe de Valencia, recuerda que "los factores solares se han testado en condiciones ideales, es decir, no sudo, me pongo la cantidad correcta, no me mojo". Apoyándose en esta afirmación, la doctora recalca que "nos protegemos por debajo del índice de protector que marcan los fotoprotectores".

'Callo Solar' una tendencia en Instagram

En lo que se refiere al 'callo solar', los doctores coinciden que es peligrosa su difusión. El Dr. Botella considera que "esto es desinformar y es muy negativo". Continúa explicando que "la exposición a la luz solar sin ningún tipo de protección no tiene ninguna consecuencia y que hace callo, es mal informar a la gente" y afirma que "es completamente erróneo y está informando muy mal a la gente". Y se alarma viendo que se puede dar "una información que pueda provocar tanto daño".

La Dra. Rodríguez pide "coratafuegos en las redes sociales para que determinadas informaciones, que son puramente médicas, pues se debería de censurar de alguna manera. Porque provoca muchos problemas".

Los expertos claman a los consumidores de estos influenecers que contrasten la información, siempre, con médicos o dermatólogos y no se dejen llevar por las 'modas' y con más precaución si pueden afectar gravemente a la salud del usuario.