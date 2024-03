Brutal agresión de un alumno a una profesora en un instituto valenciano: patadas y puñetazos

Un alumno del instituto de secundaria, Ramón Muntaner de Xirivella (Valencia) ha agredido con puñetazos y patadas a una profesora de este centro, que está siendo atendida por la Unidad Especializada de Orientación de la Conselleria de Educación.

La agresión se produjo al mediodía de este martes en un aula de segundo de la ESO del instituto al que el alumno, que ya ha tenido problemas de convivencia en él, accedió saltando la valla. El alumno se dirigió al aula para saludar a un amigo, y la clase se estaba preparando para un examen, por lo que la profesora, que no lo conocía, le pidió que abandonara el aula, según informan fuentes conocedoras de los hechos.



Entonces el alumno hizo un amago de golpearla y, ante la pregunta de la profesora de sí le iba a pegar, le soltó una bofetada, por lo que la docente se dispuso a salir de la clase para pedir ayuda y fue entonces cuando la tiró al suelo y le golpeó con puñetazos y patadas.

Hui @ensenyament_UGT hem estat al centre per solidaritzar-nos amb la companya agredida i posar-nos com a sindicat a la seua total disposició, així com del centre i la resta de docents. La nostra seguretat i integritat són una línia roja. Ja n'hi ha prou!https://t.co/elbaSEDbMO