Un bombero de Valencia pierde a su perro y sus compañeros tienen este diferente gesto para que recupere la sonrisa

La historia de Carlos, miembro de la Unidad Canina de Rescate de los Bomberos de Valencia, ha conmovido a todos. Hace apenas dos meses perdió a Galleta, su perra labrador. No era solo su compañera de trabajo, era también parte de su vida fuera del servicio.

Este vacío se transformó en emoción cuando sus compañeros decidieron sorprenderle regalándole a Samba, su nueva compañera. En declaraciones a Mediodía COPE en Valencia, Carlos Martínez ha confesado haberlo pasado muy mal. "Justo en ese momento ya me estaba recuperando y apareció Samba. Ahora ya, el impulso hacia arriba ha sido brutal", explica. En un vídeo que ya se ha hecho viral, se ve el momento en el que se ven por primera vez.

La escena habla por sí sola. Samba, pese a no conocerle, corre directamente hacia él. Carlos la acaricia, la coge en brazos y sonríe emocionado. A su alrededor, sus compañeros también se emocionan.

El vídeo acumula miles de visitas y comentarios en los que, sobre todo, se repite la bonita conexión que han tenido el bombero y la perrita: “Cómo sabía que tenía que ir a sus manos”, “Qué pasada, se va directamente hacia él, tenía varias personas para elegir, pero lo eligió a él...”.

La Unidad Canina de Rescate de Valencia es uno de los grupos más especializados de España. Sus parejas, formadas por bomberos y perros, trabajan en condiciones extremas: catástrofes, derrumbes, rescates... donde cada segundo cuenta.

"Son perros familiares, el día que trabajamos los llevamos con nosotros, pero luego es un perro totalmente familiar, si voy a la playa me la llevo, si voy a la montaña me la llevo. Imagínate el vínculo, son como de la familia", dice Martínez.

Desde el cuerpo de Bomberos han querido recordar que detrás del uniforme también hay personas, con historias, emociones y vínculos que van mucho más allá del trabajo.

CÓMO ENTRENA UN PERRO BOMBERO

El entrenamiento se realiza mediante refuerzo positivo. La base son las caricias, los premios o los juguetes para que así lo relacionen con una experiencia divertida y gratificante. Les enseñan a buscar personas sepultadas por escombros, nieve y en zonas extensas. El adiestramiento sobre todo se enfoca en el olfato y el instinto del perro para encontrar a las víctimas.

El trabajo tiene que ser muy preciso, pues hay muchas variables que el perro tiene que cumplir como: no abandonar nunca a la víctima, que no invada su espacio, que se mantenga de forma autónoma y que no dependa de su guía.

¿QUÉ RAZAS DE PERRO SON APTAS PARA ESTE TRABAJO?

Hay varias razas que realizan este tipo de trabajos:

Pastor Belga Malinois: Es la raza que más trabaja con los bomberos debido a que son perros muy inteligentes y enérgicos.

Dálmata: Antiguamente eran usados para vigilar los caballos y los carruajes de sus amos mientras estos viajaban. Más tarde, esta raza se convirtió en numerosos países en el perro por excelencia del cuerpo de bomberos.

Labrador y Golden Retriever: Como Samba, son razas conocidas por su gran inteligencia y por sus buenas habilidades de entrenamiento, lo que los convierte en una excelente opción. Además se caracterizan por ser muy constantes y obedientes.

Perro de agua: Es una raza antigua que se ha caracterizado por ser muy trabajadora.