Bernabé: "El detenido tras la muerte de su pareja en Godelleta fue quien llamó al 112"

El hombre que fue detenido tras el hallazgo del cadáver de su pareja en la localidad valenciana de Godelleta, sin aparentes signos de violencia, fue quien llamó al 112 para alertar de que la mujer "no respondía".



Así lo ha asegurado ante los medios este viernes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha recordado que el hombre fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento que tenía respecto a ella y "no por otras cuestiones".



Ha añadido que el resultado de la autopsia será el que determine si el caso de la mujer fallecida en Godelleta, de 49 años, es o no un nuevo episodio de violencia de género.





Bernabé ha detallado que fue el hombre el que advirtió al 112 mediante una llamada que la mujer "no respondía" y que "parecía que le pasaba algo". A partir de ese momento comenzó la investigación y se está pendiente ahora del resultado de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de València.



La pareja de la mujer fallecida, que convivía con ella, está detenida por quebrantamiento de esa orden de alejamiento y "no por otras cuestiones", según ha especificado la delegada, quien ha añadido que el cuerpo de la mujer "aparentemente" no presentaba signos de violencia cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil.



La orden de alejamiento estaba vigente en el marco del sistema VioGén, es decir, por un asunto relacionado con la violencia de género, si bien no se ha informado todavía si se activó por una agresión previa, amenazas u otra acción violenta ni cuánto tiempo llevaba activa.



La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha publicado en la red social X que está "recabando datos del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 49 años en la provincia de Valencia, el 1 de febrero", tras otra publicación anterior, ya borrada, donde apuntaba que podía tratarse de un "asesinato por presunta violencia de género".