Barceló avisa, si no se cumplen las medidas podría llegar el confinamiento

La Comunitat Valenciana ha vuelto a batir su récord de contagios de coronavirus en un día, con 2.341 nuevos casos, con lo que supera la cifra de este sábado, cuando se informó de 2.327 positivos. Además, se ha registrado la cifra más alta de defunciones en la segunda ola, con 39 fallecimientos comunicados en las últimas 24 horas, aunque la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha detallado que no todos se han producido entre ayer y hoy.

En estos momentos, hay 1.522 personas ingresadas (32 menos que ayer), mientras que en la UCI hay 241 personas (siete menos). Pese a la bajada, Barceló ha remarcado el "número importante de personas hospitalizadas y en cuidados intensivos". Aunque la consellera ha asegurado que los hospitales valencianos tienen todavía capacidad para crecer ya que el número de pacientes hospitalizados por covid representan el 14% del total de los ingresos en los hospitales de la Comunitat, cifra que sube hasta el 36% respecto a los pacientes covid que en estos momentos se encuentran en las UCI.

Respecto a las altas, se han producido 1.371 en las últimas 24 horas, con lo que ya son 68.978 personas las que han superado la enfermedad. Por provincias, 153 se han dado en Castellón; 506 en Alicante y 711 en València, así como una no asignada.

El número de fallecidos por coronavirus en la Comunitat Valenciana asciende a 1.972. De los 39 comunicados en las últimas 24 horas, 15 se han producido en residencias.

En estos momentos hay 85 centros residenciales afectados, de los que 66 son de mayores, 16 son centros de diversidad funcional y hay tres centros de menores con casos en la provincia de Valencia. Asimismo, nueve centros se encuentran bajo vigilancia de personal sanitario

Posible confinamiento

Respecto a la posibilidad de adoptar nuevas medidas, la consellera de Sanidad Ana Barceló, ha asegurado que no se trata de implantar nuevas medidas, sino de cumplir las que están en vigor para frenar los contagios y avisa: "la solución no está tan solo en las medidas, está en que se cumplan". "No se quiere dar el último paso, no queremos volver al confinamiento total, pero eso depende de nosotros", ha remarcado.

Asegura que todavía es pronto para valorar la efectividad de las nuevas medidas en la Comunitat si bien ha asegurado que las medidas que se tomaron antes en los municipios como Elche u Orihuela, "han logrado que la transmisión no haya crecido" y "se ha contenido", por lo que se ha mostrado esperanzada que en la Comunitat puedan tener el mismo efecto. Por ello ha insistido en el "cumplimiento estricto", ha apelado a la "responsabilidad" individual y ha pedido "ser solidarios para que en el conjunto podamos seguir avanzado para doblegar" la curva de transmisión y lograr su "aplanamiento".