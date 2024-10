Baraja: "Me siento respaldado cien por cien"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja ha comparecido en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa de la primera eliminatoria de Copa del Rey que mañana les enfrenta al CD Parla Escuela de la Primera División Autonómica madrileña. El técnico cree que es una oportunidad para los menos habituales y que su equipo está obligado a buscar el pase a la siguiente ronda copera. De la situación del equipo en Liga y su futuro en el banquillo, el vallisoletano repite que se siente respaldado cien por cien por el club y capacitado para revertir la situación y pide, una vez más, que Mestalla sea clave en la remontada.

Eliminatoria Copa del Rey

Con seriedad y respeto al rival. El partido nos tiene que servir para que los menos habituales tengan su oportunidad y compitan para pasar la eliminatoria y, por supuesto, para buscar el pase a la siguiente ronda.

Mensaje de Kiat Lim y su referencia a las protestas de la afición

Es la opinión del hijo del propietario y puede hacer lo que considere oportuno. Yo soy coherente con lo que dije: el valencianismo unido es más fuerte. Con la situación en la que estemos, el apoyo de Mestalla lo necesitamos y sé que va a responder. Estoy convencido. El momento y la dificultad que tenemos en la tabla va a hacer que Mestalla empuje el resto de partidos. Para salir de esta situación necesitamos a Mestalla detrás, no es algo nuevo. Así somos más fuertes. Nuestro siguiente rival es el Madrid y sabemos que Mestalla va a estar. Nunca me he quejado de la afición del Valencia CF, solo digo que tenemos que estar unidos.

VCF Baraja hará rotaciones en la Copa

CD Parla Escuela

La Copa no molesta. Tenemos que afrontar todas las competiciones con ambición. Nos va a venir bien para que los menos habituales tengan minutos de competición. Hay que afrontar la eliminatoria con seriedad y rigor. Para ellos es el partido más importante de su vida y hoy en día para ganar a cualquiera hay que hacer las cosas bien. Esperamos ser capaces de solventar el pase y no lleguemos a penaltis. La hierba artificial tampoco es una excusa.

¿Te molestaría que el Valencia CF hablase con otros entrenadores?

No tengo esa sensación o percepción. El club me ha transmitido confianza. Estoy con la energía de revertir la situación. Es evidente que asumo la mayor de la responsabilidad porque soy el líder del grupo. Estoy aquí de pie para soportar la presión de este momento. A través de trabajo, compromiso y esfuerzo se puede cambiar la situación.

Forma de proceder del club: solo habla Baraja, sale Kiat Lim...

Es un análisis difícil de hacer. Como entrenador y valencianista lo estamos pasando mal. Es complicado convivir con ello. Entiendo a la afición y su cabreo. Me siento respetado y valorado por ellos. Yo también tengo hijos y me enfado, pero luego los apoyo. Es lo que creo que va a hacer la afición. Siempre ha sido así. Me siento con la fuerza de cambiar esto.

Real Madrid y los insultos racistas

VCF Valera tendrá opciones en Parla

Ya hablé de aquello. Asumimos el castigo e hicimos todo para denunciarlo. Fue injusta la sanción. A veces pasa. No se trató a Mestalla y a su afición como merecía. El partido ante el Real Madrid será difícil, siempre es favorito. Ya hablaremos cuando llegue, ahora estoy con la Copa.

Balón de Oro

Me alegro por Rodri. Reúne las condiciones para ganarlo. Está a un nivel increíble. Ser Balón de Oro en esa posición es muy difícil. Es un maestro en esa demarcación. Me alegro que dos españoles hayan levantado el trofeo. Habla muy bien de nuestro fútbol.

Vinicius y posible enfrentamiento con Mestalla

Espero que no. La afición del Valencia vendrá a animar y Vinicius a jugar lo mejor posible para el Real Madrid. No me corresponde opinar sobre si puede suceder. He venido a hablar de la Copa.

Gestionar la presión

Hay que estar concentrados los 90 minutos. En Getafe competimos casi todo el partido a buen nivel. Ellos te bombardean el área, nos costó salir y amenazar al contragolpe para generar peligro. Hay que levantarse y cambiarlo con trabajo. Si hubiéramos aguantado estaríamos hablando de otras circunstancias. Toca asumirlo y llevarlo al plano positivo. En eso estoy centrado. Siento que los jugadores quieren y vamos a ser capaces de cambiarlo.