Ballester: "Se podrá seguir bebiendo alcohol en Fallas a partir de las 2:00, pero no en la verbena"

El concejal de Fiestas y Tradiciones y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, se volverá a reunir a principios de la próxima semana, lunes o martes, con el comisario de Policía Local, Fernando de las Heras, para "llegar a un entendimiento" sobre la prohibición de venta de alcohol a partir de las 2.00 horas en las barras de verbenas durante las próximas Fallas para atajar "los altercados y graves problemas" que genera. Al respecto, ha aclarado que esta limitación "no es una recomendación" de la Policía Local, sino que "tiene que ir incluida" en el bando fallero.

Ballester ha recalcado que esta medida "no es una Ley seca porque se podrá seguir consumiendo alcohol en los casales, en las carpas y en sus zonas de actividades" hasta las 4.00 horas y ha afirmado que la publicación del bando fallero "en ningún momento ha sufrido ningún retraso ni se ha paralizado" por esta cuestión. De hecho "va a ser el que más pronto estará terminado" ya que si normalmente se publicaba en febrero ha garantizado que se cerrará en diciembre

Así, ha reiterado que solo queda restringido en las barras de las verbenas siguiendo el requerimiento de la Policía Local porque "solo genera altercados y verdaderos problemas" y ha descartado que esta limitación "vaya a aumentar en ningún caso el botellón".

Asimismo, ha rechazado que esta medida suponga una merma de ingresos a las comisiones falleras porque ha recordado que este año hay dos días más las carpas para que puedan desarrollar sus actividades y ocho días más los mercadillos. "Pueden estar muy, muy tranquilas", les ha garantizado.

Respecto al montaje de las carpas, que se han ampliado 15 días, ha aclarado que no se ha modificado "nada que no se hiciera el año pasado en el bando fallero". De este modo, se autoriza su colocación "escalonadamente los mismos días", primero en solares privados; a continuación aquellas carpas que no interrumpan los carriles de la EMT y, progresivamente el resto.

Del mismo modo, ha destacado que ya están trabajando en las medidas restrictivas que se adoptarán para evitar que el acto de la Crida vuelva a ser un "botellón incontrolado". "Se va a controlar muchísimo el tema del alcohol, que es muy preocupante durante las Fallas", ha recalcado Ballester, que ha recalcado que el control de la Policía Local no se limitará a las verbenas, sino que se extenderá a gasolineras y venta en tiendas y, sobre todo, a menores.

En ese sentido, ha criticado "la incongruencia" de la oposición por pedir reducir el consumo de alcohol en la Crida y cuestionar la nota de la Policía Local para limitar el horario de venta en barras de verbenas.