El Ayuntamiento de València estima en 22 millones de euros la merma de ingresos en la EMT por el covid

El Ayuntamiento de València estima en 22 millones de euros la merma de ingresos en la EMT durante 2020 como consecuencia de la pandemia. Así se desprende de la comparativa de ingresos del año pasado respecto al 2019… unas cifras que en los próximos días se trasladará al Ministerio de Hacienda que ha pedido a los ayuntamientos los balances de sus empresas de movilidad para poder acceder al fondo de compensación anunciado como consecuencia de la pandemia covid.

No le ha gustado esta idea al alcalde de València Joan Ribó, quien asegura que "esta financiación llega tarde y mal" porque piden desde el gobierno central la información por lo que se desconoce cuándo llegará el dinero. Asegura que la financiación del transporte en València “suma un nuevo retraso puesto que el gobierno central aseguró que esta línea de financiación llegaría en tiempo y forma y ahora vemos que no será así”. Según el alcalde, “los fondos llegan tarde. Llevamos más de un año de pandemia y de restricciones a la movilidad; ahora se hace la petición de información a los ayuntamientos y no sabemos en qué momento tendremos el dinero”. Además, para Ribó, “habría que ir preparando los fondos del año 2021, porque la situación de este año, con las oleadas y las restricciones, también ha sido muy grave para el transporte público”.

En este sentido recuerda que en junio de 2020, Madrid y Barcelona ya recibieron un fondo especial para compensar las pérdidas en sus transportes interurbanos y ahora, dice Ribó, es el momento de Valencia.

El alcalde ha confirmado que “el Ayuntamiento calcula en 22 millones de euros la caída en el número de viajeros y, por lo tanto de ingresos, a causa de la pandemia”. Ribó afirma que la situación es “grave y solo la buena gestión económica llevada a cabo por la EMT desde 2015 nos ha permitido resistir hasta ahora. El Ayuntamiento ha tenido que hacer frente, en soledad, a la financiación del transporte público pero no podemos permitir un nuevo olvido de València”.