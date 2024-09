El ayuntamiento ha pedido ampliar un año el plazo de finalización de la remodelación de Pérez Galdós para no perder los fondos europeos

"Trabajar ideas vinculadas a la financiación europea es un error. De la idea al proyecto es cuando se lee la letra pequeña, y, por tanto, cuando aparecen las variaciones". Es lo que ha ocurrido, a juicio del concejal de urbanismo, Juan Giner, con el proyecto de remodelación de la avenida de Pérez Galdós. En mayo de 2021, se había presupuestado la obra en 11,8 millones de euros e incluía la posibilidad de que se incrementara hasta en un 30% esa cifra. El 17 de junio de 2021, el proyecto "Arrels" se alza con el premio del concurso de ideas -planteaba aceras ampliadas, calzada para el tráfico de dos carriles por sentido, carril bici de tres metros, pasos de peatones diagonales y la reconversión del túnel actual en un depósito de agua. Un proyecto que contaría con una financiación europea de un total de 8,8 millones de euros.

Para el concejal de urbanismo, Juan Giner, en aquel momento "no se llevaron a cabo los estudios correspondientes". El motivo, para el concejal de movilidad, Jesús Carbonell, es que "se ponían en marcha concursos de ideas sin financiación para generar ilusión entre la ciudadanía". En ese sentido, explica que "la financiación europea se otorga en junio de 2023 y hasta ese momento no se hizo nada porque no había dinero".

"Se trata de una actuación que corresponde a 9 campos de fútbol y que afecta a muchas arterias de la ciudad y a otros proyectos, como el soterramiento de las vías, por lo que no se puede presentar sin concretar", resalta el edil de urbanismo.

Hace aproximadamente un año que esa idea ha desembarcado en los diferentes servicios municipales que son los que tienen que retocarlo según la realidad de cada zona: los accesos de bomberos y servicios de emergencias, los aparcamientos privados, los tipos de árboles... y ha sido precisamente estos detalles y estas modificaciones, los que han provocado que la obra pase de 11,8 millones de euros, a 32 millones. Con la salvedad de que la aportación europea seguirá siendo de 8,8 millones de euros, con lo que el consistorio se verá obligado a incrementar su parte hasta los 23´8 millones.

El problema añadido en este caso es que, para poder acceder a esos fondos europeos, la obra debe de estar concluida en un tiempo concreto, y no es algo que al actual equipo de gobierno le parezca que eso vaya a ser posible. Por eso, han pedido al ministerio que solicite a su vez una ampliación de plazos de un año más para no perder la aportación económica. Según establecen los tiempos originales, el certificado de fin de obra se debería pedir en junio de 2025, y la obra tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Con estos tiempos, el ayuntamiento de Valencia necesita -y así lo ha solicitado-, que la obra pueda concluirse en junio de 2026.

El futuro de túnel de pérez galdós

Dado el incremento de precio de la obra, de lo ajustado de los tiempos, y de las dificultades técnicas, esta remodelación no llevará incluida la supresión del túnel para vehículos que tantos años llevan solicitando los vecinos de la zona. No obstante, desde el ayuntamiento aclaran que su intención es la de suprimir ese túnel definitivamente, "pero para eso es necesario un segundo proyecto", sostiene Giner.