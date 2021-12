El Ayuntamiento de València ha anunciado este jueves la campaña de actividades que ha preparado para la Navidad, en la que se recupera la feria Expojove, que el pasado año no se pudo realizar por la situación sanitaria; se suspende la fiesta nocturna de Fin de Año en la Plaza del Ayuntamiento mientras que la Cabalgata de Reyes mantendrá su recorrido habitual, si bien tendrá menos carrozas, con el fin de que los asistentes pasen "menos tiempo en la calle".

Así lo ha explicado en rueda de prensa el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, que ha señalado que los actos se celebrarán con los condicionantes que exige la pandemia y ha calificado la programación de "diversa, segura y que llegará a toda la ciudad", además de que "intenta ayudar al comercio local", en unas fechas en las que tiene la campaña más importante del año. Las actividades serán sobre todo al aire libre y se dirigirán al público familiar, repartidas por barrios y pueblos.

Así, la tradicional feria Expojove vuelve este año del 26 de diciembre hasta el 4 de enero, de 11.00 horas a 20.00 horas. Esta edición estará dedicada a la creatividad porque en 2022 València será la Capital del Diseño. Por ello, se han programado "actividades y espectáculos de creatividad literaria y artística"; habrá control de aforo "muy estricto" y "si hace falta se pedirá el pasaporte Covid".

No obstante, Galiana cree que no habrá problema al trtarse de "un espacio muy grande y no habrá problema".

Por decisión de la Junta de Seguridad, la Plaza del Ayuntamiento estará cerrada la noche de Fin de Año. No obstante, a las 12.00 horas se realizarán unas campanadas para las familias y, por la noche, sí se disparará un castillo de fuegos artificiales y la fachada del Ayuntamiento estará iluminará. "Habrá campanadas pero no habrá fiesta", ha destacado Galiana, quien ha recalcado que el cierre de la plaza es "para evitar aglomeraciones".

Cabalgata con menos carrozas

La tradicional cabalgata de Reyes del 5 de enero regresa a su recorrido habitual, aunque será más corta, como adelantó COPE Valencia. De hecho, este año participarán "alrededor de 30 carrozas" debido a que se han suprimido los carruajes de algunas entidades externas al Ayuntamiento "con la idea de que la gente pase menos tiempo en la calle". También se han eliminado las sillas del recorrido y las gradas frente al consistorio.

Este año, el Belén de tamaño natural que antes se encontraba ubicado en la Plaza de la Reina, actualmente en obras, se ha trasladado a la zona peatonal de la Plaza de San Agustín donde se podrá visitar hasta el 7 de enero. Según Galiana, "esta localización va a servir para que la gente se mueva por diferentes entornos de la ciudad y beneficiará a todos los comerciantes".

El Belén municipal se ubicará en el Salón de Cristal del Ayuntamiento y se abrirá al público desde el 11 de diciembre hasta el 4 de enero. Entre semana se podrá visitar de 08.30 horas a 19.30 horas y los fines de semana de 10.00 horas a 19.30 horas. El 24 y 31 de diciembre cerrará a las 15.00 horas y permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Por otra parte se ha programado un recital de villancicos en diferentes puntos de la ciudad, "especialmente en mercados", con el objetivo de "potenciar el consumo y comercio local". El 16 y 17 de diciembre a las 18.30 horas se realizará en la Plaza del Ayuntamiento; el 17 y 18 de diciembre a las 12.00 horas en diferentes mercados valencianos y plazas de la ciudad y el día 27 en el Salón de Cristal.

Los niños y niñas de València podrán entregar sus cartas para los Reyes Magos a la mensajera Caterina, en diez ubicaciones repartidas por la ciudad y los pueblos a la Mensajera Caterina, de 10.30 horas a 13.30 horas. Según Galiana, este "se ha convertido en un personaje especial de la Navidad valenciana".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado