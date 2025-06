La asociación de víctimas 29-O se persona en la causa judicial y no se reunirá con Mazón hasta no estar "efectivamente" en la comisión de Les Corts

La Associació de Víctimes de la Dana 29 octubre 2024 se ha personado como acusación particular en la causa judicial abierta por la gestión de esta catástrofe, que ha causado 228 muertos, en representación de 21 personas perjudicadas, todas ellas familiares de ocho víctimas mortales de esta tragedia.

Así lo han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa frente al Palau de la Generalitat, en la que también han anunciado la organización de un acto ciudadano de homenaje a todas las víctimas de la dana, que coincidirá con el primer aniversario de esta catástrofe, y para el que iniciarán una campaña de recogida de donaciones.

Primero, comisión de investigación

Sobre la posible reunión con el president de la Generalitat, la presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, ha afirmado que hasta que las asociaciones de víctimas no estén incluidas en la comisión de investigación de la dana creada en Les Corts Valencianes, no van a "mover ficha en ninguna dirección".

"El reconocimiento no es una reunión, es estar en el listado de comparecientes en la comisión de investigación de Les Corts y eso no se ha producido", ha afirmado Gradolí, quien ha estado acompañada por varios miembros de la asociación y por la presidenta de la Associació de Víctimes del Metro, Beatriz Garrote.

Apoyo de las víctimas del metro

En el acto también ha intervenido Beatriz Garrote, la presidenta de la Associació de Víctimes del Metro --el accidente de 2006 en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas-, que ha recalcado que les "duele mucho ver cómo se repite la historia: No han aprendido nada".

A sí, ha lamentado que "nuevamente un gobierno valenciano del PP tras un comportamiento negligente" vuelve a "mentir y a desacreditar a las víctimas", pero "afortunadamente, esta vez no les ha funcionado la estrategia del silencio". Pero lo que "más indigna es que Mazón no dimite y lo que es peor es que nadie en el PP le desautoriza: "Cuánta gente debería de morir para que alguien diga 'Mazón lo has hecho mal'". "La sociedad valenciana no se merece este presidente, no ha estado y no va a estar a la altura", ha apostillado.

La asociación trabaja en un acto homenaje a todas las víctimas para el primer aniversario de esta catástrofe y ha preparado una campaña para recabar donaciones.