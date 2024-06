Así ayuda la Inteligencia Artificial a reciclar a los valencianos: "Foto al residuo y al contenedor"

El Ayuntamiento de València ha decidido incorporar la inteligencia artificial (IA) en la APP Valencia para ayudar a separar residuos en los contenedores.

Este es un proyecto piloto, impulsado por València Innovation Capital, que permite al usuario fotografiar con su móvil el residuo sobre el que tiene duda a la hora de reciclar para que sea identificado y para poder obtener información con el fin de depositarlo en el contenedor correcto, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En la APP València se puede encontrar ya el icono de esta especie de "coach" o asesor de inteligencia artificial. La administración local ha apuntado que "suele ser habitual que la ciudadanía tenga dudas a la hora de reciclar algún residuo" y ha señalado que "para solucionar este tipo de situaciones, el Ayuntamiento ha lanzado, a través de la estrategia València Innovation Capital, este proyecto piloto".

Así, por medio de inteligencia artificial, la APP València incorpora una tecnología que ayuda a los usuarios a separar mejor los residuos. El uso de la nueva herramienta es "muy sencillo", ha destacado el consistorio.

En este sentido, ha concretado que "dentro de la aplicación València se incluye un icono y al hacer click sobre él se activa la cámara del móvil para hacer una fotografía del residuo".

"Con la ayuda de la IA, se identifica este residuo y se muestra al usuario la información sobre el contenedor en el que se debe depositar o si debe llevarse al ecoparque".

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha explicado que la aplicación de la inteligencia artificial "va a permitir, en este caso, mejorar aún más la separación y el reciclaje de los residuos con una metodología sencillísima de utilizar y al alcance de toda la ciudadanía".

"Creemos que es un paso importante en la mejora de la política de residuos y de sostenibilidad de la ciudad" de València, ha agregado la responsable municipal.

Actualmente, los contenedores de la capital valenciana incorporan códigos QR que, al activarse, conducen a la web municipal València Neta, en la que aparece información sobre residuos y reciclaje.

?? La #AppValència incorpora #IA per a ajudar a separar residus en els contenidors.



Fotografia el residu per identificar-ho amb #IA i saber a què contenidor s'ha de depositar, o si ha de portar-se a l'ecoparc.



?? Ja no hi ha excuses per fer-ho bé, fes click i a reciclar! pic.twitter.com/U48PEvClBg