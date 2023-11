La alcaldesa de Valencia, María José Catala augura "una asistencia masiva" a las protestas de hoy

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha augurado "una asistencia masiva" a las protestas convocadas este domingo por el PP contra la "cesión absoluta" del socialista Pedro Sánchez a los independentistas y ha animado a participar en la que se celebrará en la ciudad.

"Esto no es un movimiento político, es un movimiento social" que se debe, ha asegurado, al "descontento" que existe "en la calle". Catalá, en declaraciones a Europa Press tras visitar este sábado el festival tecnológico 'VLC Tech X-perience' en la plaza del Ayuntamiento de València, ha insistido en que la convocatoria que lanzan los 'populares' "no está asociada a ningún partido político".

"No es una cosa de PP, no es una cosa de Vox, es un tema social", ha insistido, y ha remarcado que asistirán personas que "no están afiliadas a ningún partido" y que tienen "la necesidad de salir a la calle". La primera edil ha considerado que el PSOE y a la izquierda "harían bien en reflexionar" en que "estos movimientos no son una cosa vinculada al PP o a Vox", sino que es "un tema y un movimiento social" debido al "mucho descontento que hay en la calle".

"Hay gente que no está afiliada y que no es simpatizante de ningún partido, y que tiene la necesidad de salir a la calle y expresar que no está de acuerdo con esto", ha subrayado. "No hemos construido este país durante toda nuestra democracia para que ahora lleguen unos pocos y, a cambio de llegar a la Moncloa, se les dé todo y se venda nuestro país y nuestro sistema democrático", ha continuado.

Indignación

La responsable municipal ha remarcado que hay "mucha gente que necesita decir que no está de acuerdo con la amnistía, que España no se vende y que no estamos de acuerdo con que unos pocos sean los privilegiados". En este punto, ha cargado contra "la élite privilegiada que no cumple sus consecuencias y sus penas" y, frente a ello, ha defendido que la ley "es para todos" y ha recalcado que la igualdad de los españoles es "un principio básico de nuestro sistema". Además, Catalá ha advertido de que el gobierno liderado por Pedro Sánchez "está generando un descontento social" que ha afirmado que ella "no había visto en todos los años" que lleva en política. "Me parece ciertamente preocupante", ha apuntado.