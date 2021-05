El alcalde de València, Joan Ribó, ha sido vacunado contra el coronavirus este jueves, después de que ayer hubiera expresado su malestar porque todavía no le habían citado para administrarle la vacuna, a pesar de tener 73 años.



En su perfil oficial de Twitter, Ribó (Manresa, Barcelona, 1947) ha escrito: "después de semanas dando datos para la vacunación 'casualmente' a las 7.45 horas he recibido un mensaje para vacunarme a las 9", como finalmente lo han hecho en su propio centro de salud, como ha relatado el propio Ribó en su cuenta

Després de setmanes donant les dades per a la vacunació, “casualment”, a les 7.45h he rebut un missatge per a vacunar-me a les 9h.

Per favor, que no es deixe en el limbo i sense vacunar a més persones de 73 i 74 anys. I per supost,gràcies als fantàstics sanitaris que m’han atès. pic.twitter.com/0VLukTWiLb — Joan Ribó (@joanribo) May 13, 2021



En su escrito en las redes sociales también ha reclamado: "Por favor, que no se deje en el limbo y sin vacunar a más personas de 73 y 74 años. Y por supuesto, gracias a los fantásticos sanitarios que me han atendido".



Una vacunación que se produce 24 horas después que Ribó asegurara en la misma red social que estaba "cansado" de dar sus datos para que "alguien" le llamara para recibir la vacuna contra la covid-19.



"Me parece perfecto que se empiece a vacunar a los menores de 50 años. Pero, por favor, no olviden vacunar también a los de 73 años. Ya estoy cansado de dar mis datos para que alguien me llame para vacunarme", denunciaba.

Em sembla perfecte que es comence a vacunar als de menys de 50 anys. Però, per favor, no oblideu vacunar también als de 73 anys. Ja estic cansat de donar les dades meues per a que algú em cride per a vacunar-me — Joan Ribó (@joanribo) May 12, 2021

