Un agricultor valenciano alerta de los peligros de la desaparición del campo en España: "Ni un 1%"

Las imágenes de las protestas por la situación del campo valenciano se están sucediendo estos días. La situación es insostenible “no es una situación puntual y son muchas décadas de aguantar cosas que no tocaban y la gente ya ha salido a la calle harta de aguantar barbaridades”, reconocen los agricultores.

Abandono de 173.000 hectáreas

Las condiciones de los agricultores valencianos no solo es un problema del sector, sino que afecta a todos los valencianos como consumidores. La pregunta que debemos hacernos es cómo nos puede afectar como consumidores la desaparición paulatina de la huerta.





Qué puede ocurrir si desaparece el campo valenciano

Desde los años ochenta, por culpa de las políticas agrarias, “se ha ido reduciendo la producción por las políticas marcadas. Después de la Segunda Guerra Mundial se nos dijo a los agricultores que produjéramos todo lo que pudiéramos para que Europa estuviera abastecida y a precios asequibles. Una vez pasó ese periodo, a partir de los años setenta y ochenta ya empezaron a restringir”, narra en los micrófonos de COPE Valencia Juan Salvador Torres, secretario general de AVA-ASAJA.

La primera consecuencia que vamos a ver los consumidores es la subida de precios de la fruta y la verdura porque si el campo no es rentable, los agricultores lo abandonan. “Ya lo pueden comprobar, no tiene sentido nada de lo que está pasando y efectivamente los agricultores estamos abandonando muchísimo el campo, tanto es así que en la Comunidad Valenciana hay 173.000 hectáreas abandonadas porque no es rentable".

Otra consecuencia de la falta de rentabilidad de la producción de fruta y verdura es la falta de relevo generacional que denuncia Torres, “agricultores jóvenes menores de veinticinco años no hay ni uno ni un uno por ciento”.

Pérdida de la soberanía alimentaria

Esta es la segunda consecuencia que reseña desde la patronal agraria, “vamos a depender de otros países para alimentarnos”. Depender de otros países puede afectar de forma muy acuciante a la famosa dieta mediterránea basada principalmente en el consumo de frutas y verduras.

Perder el poder de generar nuestros productos también puede conllevar, tal y como destacan los agricultores, la pérdida de alimentos o variedades que están integrados en nuestros menús diarios y que no se producen en otros países.