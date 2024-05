Adiós a la sexualización y al ruido en las despedidas de soltero de Valencia

En Valencia suele haber, de media cada fin de semana, 30 despedidas de soltero. O lo que es lo mismo: más de 100 al mes.

El 50% de las despedidas proceden de la propia ciudad, el 40% de la provincia y un 10% son grupos que vienen del extranjero, de entre los que Italia y Francia son los principales países de destino.

Los grupos están formados por entre 10 y 15 personas, pero son las mujeres las que más organizan este tipo de eventos. El 65% de las reuniones son sólo de mujeres, el 20% son mixtas y el 15% son sólo de hombres.

Pues bien, las despedidas de soltero y soltera en Valencia… tienen los días contados. Pero no todas las despedidas… Hablamos de aquellas que provocan exceso de ruido, los megáfonos, los genitales en la cabeza, las muñecas de carácter sexual, o salir en ropa interior.

Es lo que estudia sancionar el ayuntamiento de Valencia para evitar el turismo de borrachera en la ciudad: para eso, ha impulsado la campaña de concienciación sobre la convivencia en las zonas de ocio dirigida a los grupos que celebran despedidas de solteros u otro tipo de eventos de estas características creada por La Plataforma Convivir Russafa.

No es la primera vez que se pone en marcha, de hecho, se ha retomado por quinto año: Una campaña que se llama “¡QUÉ VIVAN LOS NOVIOS, que respetan Russafa!”. Su presidente, Moncho Cebrián, reconoce que han notado los cambios en estos años.

Mientras, la concejala de Turismo, Paula Llobet, explica que "No queremos demonizar las despedidas de soltero, ni celebraciones de este tipo, pero sí queremos poner ciertos límites. No queremos turismo de borrachera para nuestra ciudad, sino turismo de calidad, respetuoso con la vida de los vecinos de nuestros barrios”. Por eso, empiezan con esta campaña, que es simplemente informativa, de sensibilización y concienciación, porque confiamos en la gente. "Pero no descartamos aplicar algunas normas que ya estamos estudiando”, ha añadido.

Así, a partir de este sábado, un equipo especializado en concienciación recorrerá las calles de Russafa durante tres fines de semana para concienciar a los grupos que estén de celebración que deben hacer compatible su celebración con el respeto a la vida de los vecinos, así como para evaluar su perfil y comportamiento.

La campaña informativa se extenderá este año a otras zonas de ocio de la ciudad, a través de mensajes en soportes digitales y pantallas de las líneas de autobuses de la EMT, que tienen paradas cercanas a las calles en las que se concentra el ocio, Ciutat Vella y el Eixample. También se instalarán los mensajes en las estaciones de trenes, la de autobús y zonas turísticas.





