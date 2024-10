Las 56 propuestas que Carlos Mazón llevará a su reunión con Pedro Sánchez

El documento con 56 propuestas que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, trasladará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su reunión del próximo viernes incluye las siguientes medidas:

Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda

----------------------------------------------------

1. Transferencia Ingreso mínimo vital.

2. Pago prestaciones dependencia.

3. Apoyo económico para cuidado de Menores Tutelados.

4. Excepción IVA en actuaciones con Fondos Europeos de Servicios Sociales.

5. Bono Jove Alquiler.

6. Plan Estatal de Vivienda 2022-2025

Hacienda, Economía y Administración Pública

-------------------------------------------------------------

7. Reforma del Sistema de Financiación Autonómico.

8. Fondo Transitorio de Nivelación.

9. Mecanismo de Compensación de Deuda.

10. Bajada IVA y suspensión del Impuesto a la Electricidad.

11. Reivindicaciones en Materia de Fondos Europeos.

Justicia e Interior

-----------------------

12. Creación Unidades Judiciales por sobrecarga de trabajo.

13. Apoyo a las reivindicaciones para acabar con las desigualdades entre territorios.

14. Financiación oficinas de asistencia a víctimas del delito.

15. Carencia plazas Policía Nacional adscrita a la CV.

16. Impulsar el Derecho Civil Valenciano.

Sanidad

-----------

17. Compensación gasto por asistencia sanitaria prestada a desplazados de otros países y CCAA.

18. Necesidad de especialistas médicos.

Educación, Cultura, Universidades y Empleo

------------------------------------------------------------

19. Mayor financiación autonómica para educación 0-3 años.

20. Adaptación de la Ley de Contratos del Sector Público.

21. Acreditaciones de las cualificaciones profesionales de la familia sanitaria.

22. EBAU única.

23. Modificación del art. 74 de la ley 2/2006 para establecer la edad de permanencia en los centros de educación especial.

24. Permitir programas de Cooperación Territorial del alumnado en los centros de educación especial.

25. Reivindicación y reconocimiento de la Identidad Valenciana.

26. Modificación del real decreto 1834/2008 para eximir del máster de formación del profesorado a los profesores de tecnología en zonas de difícil cobertura.

27. Financiación para cumplir con la LOSU.

28. Modificación del nombre de la estación de trenes de Alicante.

29. Aumento de las partidas destinadas a las líneas de fomento de la industria audiovisual.

30. Devolución de la Dama de Elche.

31. Devolución a Orihuela del 'Llibre del Repartiments'.

32. Bajada de IVA a los Gastos relativos a fiestas de la CV.

33. Nuevo sistema de fondos para la realización de políticas activas de empleo.

34. Implementación Mecanismo Red para el sector de la automoción en la Comunitat Valenciana Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

35. Ayudas y convocatoria de la Mesa de la Sequía.

36. Refuerzo de las Inspecciones en Puertos.

37. Obras Hídricas Pendientes.

38. Trasvase Tajo-Segura.

Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio

------------------------------------------------------------

39. Renovar convenio para Infraestructuras.

40. Ejecución del 100% del Plan de Cercanías de la CV.

41. Ejecución del Corredor Mediterráneo.

42. Ampliación aeropuertos Valencia y Alicante.

43. Soterramiento vías de Alfafar.

44. Ejecución del Tren de la Costa.

45. Ejecución Estación Central de Valencia y túnel pasante.

46. Regeneración de la costa valenciana.

47. Actuaciones pendientes en L'Albufera.

Innovación, Industria, Comercio y Turismo

--------------------------------------------------------

48. Convocar la Comisión Bilateral PERTE Chip.

49. Modificar Ley Crea y Crece por el sector azulejero.

50. Pactar con la Comisión Europea ayudas al sector cerámico.

51. Impulsar medidas arancelarias sector textil.

52. Impulsar la competitividad del sector del juguete.

53. Ampliar la infraestructura eléctrica de transporte.

54. Implementar incentivos fiscales para la industria audiovisual.

55. Impulso a la Gigafactoría Powerco.

56. Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Durante su intervención en la sesión de control de Les Corts, el jefe del Consell ha reprochado al PSPV su “traición a todos los valencianos” al haber roto la unidad por primera vez en la Taula pel Finançament por “renunciar al fondo de nivelación”.

Así, ha recordado que en 2022, el expresident Ximo Puig firmó un acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el que se proponía de manera conjunta la “creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación” prorrogable hasta la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación que equiparase a las comunidades infrafinanciadas.

Durante su respuesta al grupo parlamentario socialista, el president de la Generalitat ha señalado también que este mes de septiembre, el paro en la Comunitat Valenciana ha descendido en 1.148 personas, el más bajo de un mes de septiembre desde 2008 en nuestro territorio.

Carlos Mazón

Así, Mazón ha subrayado que este año, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en términos absolutos en la que más empleo se crea, con 97.000 nuevos puestos de trabajo. El president ha subrayado el liderazgo de nuestro territorio en creación de empleo femenino, juvenil y en el sector industrial.

Aumento de recursos en políticas sociales y educativas

En respuesta al síndic de Compromís, el jefe del Consell ha atribuido el aumento de deuda de la Generalitat al actual sistema de financiación autonómica que “es un desastre”, al tiempo que ha destacado que el Consell “no va a renunciar ni a un céntimo del fondo de nivelación, ni de la deuda, ni del sistema de financiación autonómica”.

Durante su intervención, el president ha comparado el compromiso en materia de servicios sociales o educación del actual Consell con el último año del Botànic. Así, ha hecho referencia a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia que “en el último año del Botànic destinaron 559 millones de euros mientras que en el primer año del gobierno del cambio han sido 635 o los 288 millones del actual Consell aportados a la renta valenciana de inclusión frente a los 283 millones del anterior gobierno”.

Asimismo, ha explicado el aumento hasta los 117 millones de euros del bono infantil frente a los 79 del anterior ejecutivo valenciano, mientras que en ayudas al comedor escolar en educación infantil y primaria se han pasado de 66 millones a los 70 millones del actual Consell. En esta línea, también ha hecho referencia al transporte escolar para el alumnado de infantil y primaria que “en el último año del Botànic fueron un millón de euros por los 1,3 millones actuales”.

Necesidad de una nueva legislación en materia migratoria

Por otro lado, a respuesta al grupo parlamentario VOX, el jefe del Consell ha mostrado su “preocupación”, al igual que la mayoría de los españoles y europeos, por la inmigración ilegal. A este respecto, Mazón ha recordado que, la política migratoria es “competencia del Gobierno central y la función de la Generalitat y el resto de las autonomías es asistencial en los términos que dicta su ordenamiento jurídico”.

Así, ha señalado la “irresponsabilidad” del Gobierno de España que “no trabaja en origen” y al que “todavía no se le conoce gestión alguna ante la Unión Europea”. De este modo ha hecho referencia a que el problema migratorio “es de 27 países” no solo de 17 comunidades autónomas, que no pueden incumplir la ley porque sería “estar en contra del estado de derecho”.