Más de 3.000 jóvenes se dirigen a Roma tomando parte en el Jubileo de la Juventud

El Obispo auxiliar de Valencia, Mons. Fernando Ramón, que acompaña a los jóvenes valencianos que se están desplazando a Roma en autobús, para tomar parte en el Jubileo de la Juventud, ha presidido esta mañana una misa de bienvenida en Perugia, primera parada en su recorrido, donde llegaron ayer por la tarde.

Mons. Fernando Ramón, en la iglesia de San Bartolomeo de Ponte San Giovanni, ha animado a todos los jóvenes a “considerar, cuidar y llevar siempre -como la música de fondo que nos acompaña en este Jubileo-” tres actitudes de nuestra vida cristiana: la amistad, la fe y la vida”. “Ojalá que en estos días podamos fortalecer, podamos profundizar y crecer en ellas”.

Recordando la fiesta o memoria hoy de los tres hermanos santos María, Marta y Lázaro, que eran amigos de Jesús, -con quien tenían una relación de cercanía y confianza-, el Obispo auxiliar ha asegurado que “nosotros también somos amigos de Jesús, y hemos de cuidar nuestra relación con Él”.

“Todos sabemos bien lo importante que es la amistad en nuestra vida”. Por tanto, “cuidad la amistad con Jesús, incluso cuando a veces, por lo que sea, nos distanciemos de Él o nuestras vidas no sean exactamente como el Señor esperaría”.

“El Señor no nos deja nunca en ninguna circunstancia de nuestra vida”

La segunda actitud es la fe. Como Marta y María, ante la muerte de Lázaro, “a veces, también a nosotros nos pueden pasar cosas inesperadas, que no nos parecen buenas, y pensamos que Dios nos ha abandonado. Y no es así. Jesús les dice: “tu hermano vivirá”. Tu hermano resucitará”.

Esa es la fe a la que todos estamos llamados, a creer lo que Jesús nos dice, a creer en que el Señor no nos deja nunca en ninguna circunstancia de nuestra vida, aunque a veces estemos pasando por momentos difíciles, dolorosos, complicados, que no sabemos muy bien cómo resolver o hacia dónde orientar. El Señor siempre, siempre está a nuestro lado”.

“No entremos en los engaños de la cultura de la muerte que nuestro mundo nos pone por delante”

Y la tercera actitud es la vida. La muerte siempre es dolorosa "porque siempre nos arrebata a alguien que queríamos y que seguimos queriendo”. Jesús llega a donde está Lázaro enterrado en el sepulcro y dice abrid el sepulcro, y Jesús dice: Lázaro sal afuera ¡Vuelve a la vida! Eso es lo que el Señor también quiere para nosotros que volvamos a la vida, que no entremos en los engaños de la cultura de la muerte que nuestro mundo nos pone por delante, las trampas y los ídolos con los que nuestro mundo nos quiere hacer caer”.

"A veces sin darnos cuenta, no sé si os habrá pasado- a mí sí- vivimos de una manera que parece que nos hemos metido en un sepulcro, que no vemos luz por ninguna parte, y no podemos ni respirar. Entonces el Señor nos dice ¡Sal afuera! ¡Vive! Esa es la vida que el Señor también quiere para nosotros, que participemos de su misma vida, que podamos disfrutar de esa vida plena, de esa vida gozosa, que nos haga sentir hijos de Dios, discípulos de Jesucristo y hermanos unos de otros”, ha afirmado.

Mons. Fernando Ramón ha invitado a todos los jóvenes a aprovechar esta peregrinación “para reflexionar cómo está mi amistad con Jesús, cómo puedo crecer en esa amistad, y cómo puedo fortalecer mi fe y consolidarla plenamente”.

Según el Obispo auxiliar, “es un motivo de gozo y de agradecimiento que nos encontremos en un lugar tan distante de nuestra tierra y de nuestra Iglesia de Valencia y ser acogidos por esta Iglesia de Perugia que ha puesto voluntarios, instalaciones, esta parroquia a nuestra disposición, porque somos Iglesia, porque somos una gran familia que llega a tantos lugares”, ha afirmado.

Hoy, martes, los peregrinos visitan Asís

Después de 20 horas de trayecto, tras salir de Valencia en la noche del domingo, los peregrinos llegaron ayer por la tarde a Perugia, donde esta noche mantendrán un encuentro con la delegación procedente de la diócesis de Madrid.

Hoy han partido a la ciudad italiana de Asís, para pasar el día. Visitarán la tumba de San Francisco, de Santa Clara, y del futuro San Carlo Acutis que será canonizado el próximo mes de septiembre. Y de nuevo regresarán a Perugia.

“La idea de ir a Asís surge de la importancia que tiene la futura canonización ahora en septiembre de Carlo Acutis. Ir a Asís es ir a un lugar santo ya de por sí, pero así también les mostramos a los jóvenes el testimonio de vida de otro joven”, indica Sergio Pelarda, delegado de Infancia y Juventud junto a María Sebastián.

La delegación diocesana, encabezada por el arzobispo de Valencia y sus obispos auxiliares, está integrada por 1.800 participantes, de los cuales 700 viajan en autobús. A ellos se suman más grupos de peregrinos que han organizado viajes por cuenta propia, por parte de parroquias, colegios y movimientos. En total son 3.000 valencianos.

El miércoles, emprenderán el camino hacia Roma. A partir de entonces, los jóvenes valencianos vivirán intensamente las celebraciones jubilares junto a peregrinos llegados de todo el mundo.