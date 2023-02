El peligro de adquirir por la web, una silla infantil de otro país

Cuando se trata de la seguridad de los más pequeños de la casa, las familias son cada vez más conscientes de la importancia de adquirir productos que cumplan con los más altos estándares de seguridad y calidad. En lo referente a las sillas de auto, la normativa española es clara: los niños hasta 135 cm deben viajar en coche siempre en una silla infantil homologada y adecuada a su talla y peso.

Actualmente están vigentes dos homologaciones relativas a los sistemas de retención infantil: la ECE R44/04 y la ECE R129, también conocida como i-Size. La norma R44/04 atiende al peso del menor, mientras que la i-Size lo hace a la estatura, además de que esta última se adecúa mejor a las innovaciones tecnológicas de los vehículos actuales. Aunque por el momento ambas normas conviven, la i-Size va a sustituir a la ECE R44/04 a partir del 1 de septiembre de 2024 como única normativa de homologación vigente. Esto significa que desde esa fecha solo podrán fabricarse y comercializarse en la Unión Europea productos bajo la normativa ECE R129 / i-Size.

Las sillas infantiles sin la homologación europea no garantizan la seguridad de los niños que las utilizan y su uso está prohibido en toda la Comunidad Europea.

La mejor manera de asegurarse de adquirir una silla infantil que cumple con la homologación europea y, por tanto, con los estándares de seguridad exigidos es visitar un establecimiento especializado, ya sea una tienda física o una tienda online en la que te puedan atender en un idioma que conozcas. En estos establecimientos especializados solo se comercializan productos que cumplen con la normativa exigida en todos los países de la Unión Europea y pueden asesorar en los detalles de la instalación de la silla, aspecto tan importante como la compra de la propia silla. Además, los asesores de venta orientan a las familias acerca de la silla más conveniente para el niño según su talla y peso y la más adecuada según el tipo de vehículo en el que se instalará y el estilo de vida de la familia.









Pero ¿qué ocurre cuando se compran sillas infantiles a través de portales extranjeros de venta on line? En estos casos, existe un riesgo claro de adquirir productos que no estén homologados según la reglamentación europea más actual y exigente, la ECE R129 / i-Size, o la anterior ECE R44/04. Esto significa que la silla infantil no cumpliría con los requisitos de seguridad exigidos en los países de la Unión Europea y, por tanto, la seguridad aportada puede ser nula. Y por si esto fuera poco, la utilización de una silla infantil no homologada según la reglamentación europea supone una sanción económica de 200€ y la detracción de 4 puntos del permiso de conducción.

Como único foro de expertos nacionales e internacionales en seguridad vial infantil, desde la Alianza Española para las Seguridad Vial Infantil, AESVi, hacemos un llamamiento a los padres, madres y adultos responsables de los niños para que no adquieran sillas de auto en portales extranjeros que no cumplan con la normativa de homologación europea.

En cuanto a las características y obligaciones de marcaje, la silla debe contener de forma visible la siguiente identificación en la etiqueta:

• Tipo de homologación del SRI. Ejemplo: i-Size universal ISOFIX

• Rango de uso del niño. Ejemplo: 40cm - 70cm / <24Kg

• Código de País de homologación. Ejemplo E9 (España)

• Matricula de homologación. Ejemplo 032439

• Regulación, número y serie. Ejemplo UN Regulation No. 129/03