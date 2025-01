La provincia de Valencia vende un 140% más de coches en diciembre

Las ventas de turismos cierran el año con un total de 1.016.885 unidades, un 7,1% más que el año anterior. Una cifra que permite superar tras cuatro años consecutivos la barrera del millón de unidades, que no se alcanzaba desde antes del inicio de la pandemia. El buen comportamiento de diciembre, con un incremento del 28,8% respecto al mismo mes de 2023 y 105.346 unidades ha permitido superar esta cifra. Un diciembre que cierra, por primera vez desde que hay registros, como el mejor mes del año debido principalmente a las consecuencias de la DANA y al sprint final de ventas tanto de particulares como de alquiladores.

En cuanto al mercado de coches en la provincia de Valencia, ha ascendido un 140 % en el mes de diciembre. En total se han vendido 8.165 vehículos, 7.049 a particulares y 1.040 a empresas. Los vehículos eléctricos e híbridos han ascendido un 183 % con respecto al año pasado. Son datos a todas luces insuficientes. El plan de incentivos del Gobierno ha conseguido que tan solo se hayan matriculado algo más de mil coches puramente eléctricos en la provincia de Valencia.

Hay que destacar que gran parte del mercado de Valencia lo están "caníbalizando" otras provincias, principalmente Madrid. La capital de España ha ascendido un 35% en ventas, en gran parte por las consecuencias de la Dana.

Al igual que ocurre a nivel nacional, Toyota ha sido líder en el mercado valenciano, seguida de Kia, Hyundai, Renault y Ford.

VENTAS DICIEMBRE 2024 VALENCIA

Siguiendo con los datos nacionales, las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV) logran cerrar 2024 en positivo, con un aumento del 1,9% y un total de 115.939 unidades. A pesar de cerrar diciembre con un 14.4% de cuota y con leve alza en el volumen, en el acumulado anual sigue representando el 11,4% del total, seis décimas por debajo de 2023, cuando alcanzaron el 12%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en diciembre se quedan en 112,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,4% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2023. En el total del año, se registra una media de 116,4 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,5% inferior a 2023.

En cuanto a las ventas por canales, el buen comportamiento del mercado dirigido a particulares, empresas y alquiladores en el último mes ha sido fundamental para superar el millón de unidades en el cierre de año. En concreto, las ventas a particulares, en el total del año, ha alcanzado 456.993 unidades, un 8,9% más. De igual modo, los alquiladores obtienen 186.126 unidades, con un incremento del 36,8%. Por su parte, las empresas llegan a las 373.826 unidades, con un leve retroceso del 5,1%.

VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS

Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros aumentan un 10,7% en diciembre, con 14.532 unidades. En el total del año, se acumulan 165.847 unidades, con un aumento anual del 13,6%. Por canales durante 2024, todos obtienen aumentos respecto al año anterior. En concreto, las ventas a empresas suman 116.466 unidades, un 8,9% más. Los autónomos crecen hasta un 24,1%, con 27.896 ventas. Y, de igual manera, el canal de alquilador alcanza las 21.485 unidades, con un aumento del 8,9%.

INDUSTRIALES Y AUTOBUSES

En diciembre, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 14,8%, con 2.629 ventas. A pesar, de este descenso en el último mes, en 2024 las ventas logran crecer un 12,5%, con 36.509 nuevas unidades. En concreto, por tipo de vehículos, los industriales alcanzan las 32.140 ventas, con un aumento del 12%. Mientras que el mercado de autobuses, autocares y microbuses suman 4.369 unidades, que supone un incremento del 15,9% en el año.

Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC, explicó que “finalizamos 2024 superando la barrera del millón de unidades. Una cifra que no se alcanzaba desde antes de la pandemia y que había limitado nuestro mercado en los últimos cuatro años. El buen comportamiento de las ventas en el último trimestre empujado por el sprint final de compras de empresas y alquiladores ha permitido cerrar el año por encima del millón. Seguimos en el camino de recuperar el volumen de ventas de 1,2 millones de unidades al que España ha de aspirar como cuarta economía europea. Para ello, es necesario tanto mantener los planes de ayuda a la compra de vehículos electrificados como continuar mostrando el apoyo desde las administraciones que incentiven al ciudadano a comprar un vehículo nuevo y si es electrificado, mejor aún”.

Raúl Morales, director de comunicación de FACONAUTO, indicaba que ""España cierra el año con un dato muy esperado por el sector: las matriculaciones de vehículos han superado nuevamente el millón de unidades, algo que no ocurría desde 2019. Este hito llega tras un periodo de incertidumbre, marcado por un mercado plano durante buena parte del ejercicio. Sin embargo, el último trimestre ha supuesto un cambio de tendencia claro, impulsado por la aceleración en las matriculaciones de vehículos electrificados, el efecto de los planes de renovación del parque que ya están operativos en muchas comunidades autónomas y, desafortunadamente, las operaciones extraordinarias registradas en la Comunidad Valenciana, donde los afectados por la DANA están recuperando poco a poco su movilidad. A pesar de este logro, 2024 ha sido un año retador, y 2025 plantea aún mayores desafíos. Para cumplir con los objetivos de emisiones marcados por Europa, será imprescindible que el 25% de las matriculaciones el próximo año corresponda a vehículos eléctricos en nuestro país. De lo contrario, para evitar las multas, el sector podría enfrentarse a la difícil decisión de dejar de vender hasta 175.000 vehículos de combustión, lo que debilitaría el mercado nacional y lo haría retroceder, con previsibles consecuencias negativas para el empleo, las inversiones y la competitividad del sector en su conjunto".

Tania Puche, directora de comunicación de GANVAM, destacó que, “cerramos 2024 superando la barrera del millón de matriculaciones en un año en España, un hito que el sector esperaba desde 2019 y que, en parte, tenemos que atribuir al impulso de la demanda como consecuencia de la DANA. El mes de diciembre, que siempre suele ser un mes propicio para la compra de coche puesto que marcas y distribuidores hacen un esfuerzo extra para alcanzar los objetivos comerciales, se ha comportado mejor de lo esperado y ha superado las 100.000 unidades, algo que no veíamos desde junio. A pesar de las buenas cifras, no podemos perder de vista que todavía distan de los 1,2 millones de vehículos matriculados al año que le corresponden a nuestro mercado por nivel de población, motorización y renta per cápita. En este contexto, y sobre todo en un año como este 2025 que acabamos de estrenar 6 marcado por la normativa CAFE, es vital impulsar el rejuvenecimiento del parque y con él, la descarbonización. En este sentido, por supuesto que es positiva la prórroga del MOVES, pero hace falta poner en marcha un nuevo esquema de ayudas directas a nivel nacional que mejore la eficacia del actual”.