Plataformas digitales o autoescuela tradicional

El Director General de Tráfico, Pere Navarro, llegó a decir que las clases de autoescuela no eran de macramé posicionándose a favor de las ocho horas presenciales, como mínimo. Sin embargo competencia desaconsejaba la obligatoriedad de las clases presenciales en autoescuelas. La DGT prometió estudiar informe, ya que no era vinculante, y por el momento no se ha decantado por ninguna posición. En su informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advertía de la exigencia de una formación teórica presencial tendría un impacto negativo sobre la competencia. Pero no le preocupaba la formación vial. A quien sí le importaba este asunto era a las diferentes asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico.

La DGT pretendía con esta medida mejorar la seguridad vial principalmente sobre los colectivos vulnerables, como los peatones o ciclistas; sobre los factores de riesgo; las distracciones al volante; o el uso de sistemas de seguridad como el casco o cinturón.

La Plataforma de Autoescuelas Digitales ha comentado que la tecnología permite una mayor evaluación, más accesible y económica para los alumnos.

En el programa de LUZ DE CRUCE hemos tenido la presencia del Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Juan Carlos Muñoz, y del CEO de On Road, Miguel González. También han estado presentes en el programa COPE: Pedro Cifuentes, representando a los profesores de formación vial y Orestes Serrano de Fesvial.