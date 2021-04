Los moteros de toda Europa contra la DGT española

La Federación de Asociaciones Europeas de Motociclistas, se suma a las peticiones de los moteros españoles, que reclaman la no obligatoriedad del chaleco airbag, entre otras cosas.

Las organizaciones PMSV (Plataforma Motera por la Seguridad Vial), AMM (Asociación Mutua Motera), ANESDOR (Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas), PROVIAL (Asociación de Profesores de Formación Vial) y cientos de moto clubes de toda España, han hecho un llamamiento a la unión del sector de la moto para conseguir que la reforma de la Ley de Tráfico incluya las siguientes propuestas:

• No obligatoriedad del Airbag.

• No eliminar el margen de 20KM/H para realizar adelantamientos.

• Legalización definitiva de los intercomunicadores.

• Prohibición de aplicaciones que permitan avisar de controles policiales por alertas terroristas, secuestros, drogas...

Esta carta hace un llamamiento a la libertad y seguridad de los motoristas, que se encuentra en peligro. Y concluye diciendo:

"si eres presidente o representas un Moto Club, Peña, Asociación, Organización, Empresa, lideras un grupo de motoristas o simplemente como particular, te pedimos tu apoyo para introducir estas enmiendas a la reforma de la Ley de Tráfico".

La reforma de la ley puede tener un gran impacto en el turismo de las dos ruedas

La carta de la Federación de Asociaciones Europeas de Motociclistas, hace alusión a que el gobierno español está discutiendo una reforma de la ley de tráfico, que puede tener un gran impacto en los conductores españoles y los motociclistas visitantes de otros países. Con esta carta queremos mostrar nuestro apoyo a la posición de las organizaciones españolas de motociclistas y cientos de clubes de toda España.

Junto con las organizaciones mencionadas anteriormente, solicitamos al Gobierno español : - Abstenerse de la obligación de los motociclistas de llevar un chaleco con airbag o piezas similares de EPI, - No eliminar el margen de 20 km / h para adelantar, - Legalizar el uso de dispositivos de comunicación en el casco o de otro modo, - Prohibir aplicaciones que permitan advertir de controles policiales por alertas terroristas, secuestros, drogas.

Hasta el momento se han adherido más de 250.000 usuarios de las dos ruedas.

Otra de las cartas de adhesión, es de la SMC sueca.