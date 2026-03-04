15:30 | 03 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
El miedo a viajar a la zona de conflicto no es excusa para cancelar el billete de vuelo
Vicente Herranz
Valencia - Publicado el
1 min lectura29:33 min escucha
Temas relacionados
"La realidad es que el idílico paraje era una sucesión de tablones tirados por el suelo, clavos oxidados, basura, zarzas y malas hierbas"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Máximo nivel, mínima trascendencia
0:18 min
15:30 | 03 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:33 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h
Últimos audios
15:30 | 03 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:33 min
15:30 | 04 MAR 2026 | LUZ DE CRUCE
29:58 min