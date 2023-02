Descubre los galardonados en los premios de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana

Más de 300 invitados entre instituciones, empresas, restaurantes, bares, hoteles y productores han asistido hoy al evento realizado en el ADDA, donde la Academia de la gastronomía de la Comunitat Valenciana ha querido poner el foco en personas y proyectos evaluados por los académicos durante 2022.

Pasadas las 12h, arrancaba una gala conducida por Daniel de la Cámara, en la que no han faltado momentos de emoción y caras conocidas del mundo gastronómico, del arte y la cultura, que han querido felicitar a los premiados desde la distancia y han mostrado su apoyo a la Academia. Diez categorías de premios que este año se han puesto en el escenario, reconociendo sus méritos y valor en el sector:

Dado que desde la Academia tienen la misión de visibilizar proyectos agroalimentarios de alta calidad, que fomentan el desarrollo rural y que aportan una indudable viabilidad al sector primario, el reconocimiento al “Mejor producto agroalimentario 2022” ha recaído en la Asocioación de Productores de Alcachofa de la Vega Baja del Segura, recogiendo el galardón Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación, de la mano de Maria José San Román, Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes 2022, embajadora de la dieta mediterránea, 2 soles Repsol y Sol Sostenible.

La excelencia en el servicio de sala a través de referentes cuya trayectoria y servicio activo sean una muestra de hospitalidad, que sean generadores de vocación en esta profesión, que es una forma de vida, ha sido otro de los galardones, concedido en la categoría “Mejor jefe de Sala 2022” a José Vicente Pérez del Restaurante El Bressol. El premio lo ha entregado Juan Moll, uno de los referentes de la sala a nivel mundial como consultor y formador, mano derecha de Jöel Robuchon, chef de 32 Estrellas Michelín.

Los altavoces de la gastronomía no son sino un elemento más a poner en valor dentro de toda la cadena del sector y es importante reconocer aquellos que trabajan y se esfuerzan por divulgar, generar interés y opinión sobre lo mejor que tenemos. Por todo ello, la Academia ha otorgado el premio “Mejor comunicador gastronómico 2022” a Santos Ruiz Álvarez, quien lo ha recibido de la mano de Quique Dacosta, chef valenciano con más Estrellas Michelín y referente internacional.

El mundo del vino también ha estado premiado por la Academia, en este caso por apostar por la producción ecológica, por la pasión por la enología y la sostenibilidad, y por atreverse a diversificar a través de experiencias enoturísticas, recibiendo el premio “Mundo del Vino 2022” Casa Agrícola de Pepe Mendoza, y siendo Rafael del Rey, Director General del Observatorio Español de los mercados del vino y de la Fundación por la cultura del vino quien lo ha entregado. Los sumilleres Custodio Lopez Zamarra y Juanjo Sellés han dirigido unas emotivas palabras a un emocionado Pepe.

Y de la mano de Paco Torreblanca, uno de los mejores pasteleros del mundo, se ha entregado el reconocimiento “Mejor empresa gastronómica 2022”, que ha recaído en Chocolates Valor, empresa alicantina reconocida por su trayectoria centenaria, por la internacionalización de sus productos y por la constante innovación en el sector. Ha recogido Pedro López, gerente de Chocolates Valor.

Y el management y la gestión sostenible no ha estado exento de reconocimiento por la importancia en el desarrollo del sector en la implantación de buenas prácticas medioambientales, por el respeto al entorno y al territorio. Es por ello que debido a la implantación del cultivo de proximidad y por la gestión de uno de los proyectos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos, la Academia ha otorgado el reconocimiento a la “Gestión sostenible 2022” a Mari Carmen Bañuls, Directora General de los Restaurantes Habitual, Central Bar, Barx, Canalla Bistró y Ricard Camarena Restaurant. Cuchita Lluch, miembro de la Real Academia de la Gastronomía ha entregado este reconocimiento, y todo el equipo del grupo de restaurantes ha querido felicitar a Mari Carmen en este reconocimiento a través de un emocionante video.

Y dado que el talento es presente y futuro, y es importante buscar, encontrar y poner el foco en aquellos proyectos que emergen en nuestras tres provincias, este año la Academia ha optado por dar un reconocimiento a un joven que no alcanza la treintena de años, con una madurez gastonómica extraordinaria, que ha sido capaz de sorprender a los académicos en varias ocasiones. Por su capacidad de aprendizaje, tesón, sacrificio y valentía, la Academia propone como “Talento emergente 2022” a Fran Espí, del Restaurante La Sucursal quien ha recibido el premio de manos de Javier Andrés, quien fuera premio Nacional de Gastronomía Mejor Jefe de Sala y Director Gastronómico de Grupo Sucursal. Paco Morales, del Restaurante Noor de Córodoba, uno de los maestros de Espí con quien ganó la segunda Estrella Michelín, ha tenido presencia en esta entrega a través de unas emotivas declaraciones, ante la imposibilidad de asistir a la entrega por cuestiones de agenda.

La trayectoria es un indicador de perseverancia y excelencia, y en esta edición, la Academia ha querido reconocer la labor del Restaurante Rioja por ser nuestro mejor e incansable embajador del plato más internacional, por ser la cuarta y mejor generación de una gran saga, por su bonhomía natural y permanente, siendo el premio “Trayectoria 2022” al Restaurante Rioja y a Vicente Rioja. Lourdes Planas, Presidenta de la Real Academia Española de Gastronomía ha querido entregar esta distinción, en la que no ha faltado una retrospectiva de imágenes sobre los orígenes del restaurante y la emocionante intervención del pirotécnico Vicente Caballer.

Uno de los premios con más expectación en esta edición era “Restaurante Revelación”, en el que se pretende reconocer la labor de emprendedores que trabajen de una forma equilibrada la oferta, el servicio, el ambiente y la experiencia a partes iguales, y que además sumen originalidad y creatividad. No es una decisión fácil, y desde la Academia se ha deliberado entre diferentes proyectos, lo que significa que hay potencial en la Comunidad Valenciana.

Tras reiteradas visitas de los académicos, la Academia ha considerado que el premio “Restaurante Revelación 2022” debía ser para Espacio Montoro. Un emocionado Pablo Montoro ha recibido la mención en la que no ha faltado la intervención de cocineros nacionales de gran nivel como Alberto Chicote, Paco Roncero, Eduard Xatruch y Oriol Castro, Benito Pérez o el mismo Quique Dacosta, todos ellos compañeros de Pablo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y el Mejor Chef 2022, era el premio colofón, que ha reparado en el ejemplo de la evolución, el sacrificio y la constancia en el trabajo como únicas vías para conseguir el éxito, siempre desde la discreción. Valenciano de nacimiento, se formó en la Escuela de Hostelería Costa Azahar (Castellón), pero pasó por grandes cocinas nacionales y francesas, llegando a convertirse en el primer chef valenciano que conquistó las Estrellas Michelín en París, siempre con una cocina donde el Arroz de l’Albufera, el turrón, los cítricos valencianos o el jamón fueron su bandera.

Por ser fiel a su tierra, volviendo a ella para desarrollar una propuesta, por la ortodoxia en la técnica afrancesada pero con la despensa del Mediterráneo, por la excelencia de su cocina y de la sala del Restaurante Beat, la Academia ha otorgado el premio al “Mejor chef 2022” a José Manuel Miguel. Oscar Torrijos, uno de los primeros chefs con Estrella Michelín en la Comuntiat Valenciana, con quien Jose Manuel arrancó su trayectoria, ha hecho entrega del galardón. Maestros como Jose Luís Mascaraque o Ramón Dimanuel han felicitado al chef, junto con el reconocimiento de compañeros como Quique Barella o el equipo al completo de Beat y Komfor.

Una jornada muy emocionante que ha culminado con un almuerzo plagado de productos Molt de Gust de Calidad Diferenciada. como vinos D.O Alicante y los vinos de Pepe Mendoza, el Cava de Requena, la Alcachofa de La Vega Baja, el Kaki Persimon, el Aguacate Valenciano, la Granada Mollar, la Poma Perelló de la vall d’Evo, el Arroz D.O Valencia, Trufas Martínez, entre otras delicias, que no han dudado en sumarse y participar en la hospitalidad del evento, con la colaboración del Restaurante Maestral o de la cocinera Aurora Torres de Lula, en la Herradura (Montesinos).

El evento ha contado con el respaldo de Generalitat Valenciana-L’Exquisit Mediterrani, Consellería d’Agaricultura - Molt de Gust, Diputación de Alicante, Costa Blanca, Ayuntamiento de Alicante - Alicante City.