La Ofrenda de la Virgen recupera su paso por la calle La Paz de Valencia

La Ofrenda a la Virgen para estas Fallas de 2022 también recupera la normalidad previa a la pandemia, excepto por el recorrido debido a las obras en la plaza de la Reina que obligan de nuevo a varias los accesos para que las comisiones falleras lleguen a la plaza de la Virgen.

La Junta Central Fallera ya ha publicado los recorridos para la ofrenda. La principal novedad respecto a las fallas que se celebraron en septiembre es que no habrá un turno mañanero ya que las comisiones falleras no respaldaron que el cambio se mantuviera más allá de las fallas de septiembre. Por tanto la Ofrenda comenzará el día 17 de marzo a las 15.30 horas.

Más novedades respecto a la Ofrenda del pasado mes de septiembre es que las Falleras y Falleros no están obligados a llevar mascarilla si guardan metro y medio de distancia. Otra de las novedades es que sí podrá haber público para ver desfilar a las comisiones, con la obligación de llevar mascarilla.

El recorrido este año también presenta novedades, impuestas de nuevo por las obras en la plaza de la Reina. La ofrenda de este año recupera el paso por la calle La Paz, aunque las comisiones no llegarán a la plaza de la Reina para acceder a la plaza de la Virgen, sino que lo harán por la calle Luis Vives, seguir por la calle Palau y entrar por el callejón de Emilio María Aparicio Olmos.

El mismo recorrido harán las Falleras Mayores de Valencia y sus respectivas cortes de honor tanto el día 17 como el día 18 de marzo, y por primera vez accederán a la plaza de la Virgen también por la calle la Paz

Estos son los accesos de entrada y salida publicados por Junta Central Fallera:

RECORRIDO POR CALLE DE LA PAZ:

Entrada: Calle La Paz, C/ Luis Vives, C/ Avellanas, C/ del Palau y entrada en la Plaza.

Salida: Calle Navellos, C/ Muro de Santa Ana, C/ Conde Trenor.

RECORRIDO POR CALLE CABALLEROS:

Entrada: Calle Guillem de Castro, C/ Quart, C/ Caballeros y entrada en la plaza.

Salida: Calle Bailia, Plaza Manises, C/ Serranos, C/ Blanqueries.