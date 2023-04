El verano marcará el futuro de Yarek

Yarek Gasiorowski (Polinyà de Xúquer, 2005) es uno de los nombres propios en la cantera del Valencia CF. El central zurdo fue noticia el pasado mes de febrero cuando desde Singapur, voz última de todas las decisiones, se rechazaron varias ofertas por él de 5 millones de euros más un porcentaje de un futuro traspaso por parte del Salzburgo. Pese a ser una cantidad superior al valor actual del futbolista, en edad juvenil de segundo año, el club decidió no dejarle ir porque ve en él un jugador con potencial de primer equipo, lo que supondría un incremento notorio de su valor y su precio de aquí a unos años. El mercado, sin embargo, sigue muy atento a la evolución del futbolista y su salida este verano es una opción real.

En agosto de 2022, a principio de esta temporada, Yarek renovó por el Valencia CF hasta 2025 con opción a dos años más, con un contrato que suponía una fuerte apuesta del club por uno de sus jugadores franquicia de la Academia VCF. Arrancó la temporada con el Juvenil A División de Honor y acudió a varias convocatorias de la Sub-19. Fue convocado en un partido con el VCF Mestalla pero no llegó a debutar. En invierno llegó la oferta que rechazó el Valencia CF y esa misma semana se consumó su debut como titular en el filial de Miguel Ángel Angulo en Lleida. Desde entonces solo ha jugado un partido más en Segunda RFEF, fue también de inicio ante el Hércules. El resto, todo con el Juvenil A. Un jugador con oferta superior a la que se recibió por algún futbolista de la primera plantilla este invierno, pero jugando en División de Honor.

Debutó con el filial en LleidaFoto: Valencia CF





Mientras el club entiende que sigue el proceso lógico de su edad, teniendo en cuenta además la nómina de centrales en el VCF Mestalla con Tárrega, Facu, Iranzo y a veces Mosquera, el entorno del jugador considera que podría haber crecido más jugando a las órdenes de Angulo. No obstante, comprenden también la dificultad del club para gestionar tantos buenos defensores. De cara al año que viene, Tárrega ha renovado e Iranzo se escuentra intercambiando documentación con el acuerdo cerrado, mientras que el futuro de Facu parece más alejado de Mestalla.

El mercado es consciente de la situación y hay clubes europeos del perfil del Salzburgo que ya han mostrado su interés en hacerse con los servicios de Yarek Gasiorowski este verano. Las dudas generadas en cuanto a una apuesta deportiva real son las que invitan a esos equipos a preguntar por su situación. El club se hace fuerte, no quiere vender al futbolista y remite a la prohibitiva cláusula de rescisión. No obstante, el Valencia CF es consciente que no podría rechazar una propuesta cuyas cifras estuvieran por encima de una venta habitual de un jugador de la primera plantilla.

Yarek jugará el Europeo Sub-19 en veranoFoto: SeFutbol





Un Yarek que disputará este mes de julio el Europeo Sub-19 con España. Será en Malta del 3 al 16 de julio y el cuadro de José Lana conoce desde ayer los rivales: Islandia, Grecia y Noruega. Su protagonismo en la ronda clasificatoria fue total, con tres titularidades en tres partidos.