Xavi Simons pudo jugar en el Villarreal

Xavi Simons (2003) afronta hoy ante el Villarreal su primer partido de Champions con la camiseta del Tottenham. La joya a la que unos encumbran y otros siempre han querido ver como un juguete roto ha irrumpido con fuerza en la máxima competición continental y ha dado un golpe encima de la mesa tras una brillante temporada con la camiseta del PSV que vino sucedida de otro gran papel en el Leipzig. Con la personalidad de un futbolista que ha estado en boca de todos desde niño, el que fuera canterano del FC Barcelona salta ahora a la Premier League en busca de dar otro paso adelante en su carrera, en una operación tasada en más de 60 millones de euros. Enfrente está hoy el Villarreal, que tiene una curiosa historia en torno a él.

Se trata de un futbolista que siempre ha crecido bajo el foco. Con 14 años, Xavi -se llama así en honor histórico jugador del FC Barcelona- ya contaba con un millón de seguidores en Instagram. El peso de ser conocido públicamente cayó muy pronto sobre él y desde entonces ha tenido que lidiar con ese contexto. Con esa edad, era icono de la marca deportiva Nike y compartía anuncios con Neymar Jr.cuando el brasileño jugaba en el Barça. Se conocieron entonces y eso facilitó la adaptación de la joven promesa cuando subía con el primer equipo del PSG.

Ese impacto generó sobre él numerosas expectativas de que llegara a convertirse en la nueva estrella del FC Barcelona salida de La Masia. Fue MVP de la edición internacional de La Liga Promises y ganó el MIC en 2017. Su melena, su capacidad de conducción y la vistosidad de su juego hacían centrar sobre él más aún las miradas. Era inevitable pensar que en torno a Simons sobrevolaba la palabra negocio.

RRSS Simons creció en La Masia

Su salida del FC Barcelona trajo toda la polémica de un canterano que cambia de aires a un club rival en el panorama europeo, pero elevada a la máxima potencia por el cariz de su figura mediática. Se llegó a decir que en La Masia sentían, de algún modo, el alivio de poder despegarse de un canterano que exigía romper los límites salariales y de apuesta deportiva por la precoz voluminosidad de su figura. Hay quien reprochaba también ciertas actitudes vinculadas a la temprana fama del jugador. La realidad es que Simons recibía insultos en cada campo que visitaba incluso con 15 años. Una práctica que desde su entorno deslizan que era habitual. Eso y el estar en boca de todos hizo que Xavi tuviera que desarrollar una personalidad y mentalidad fuertes para sobreponerse a esas situaciones.

Pese a que ha contestado sobre eso en alguna entrevista, Xavi Simons nunca ha llegado a dejar claro el motivo exacto de su marcha de Can Barça. “Fue por un par de cosas que ya contaré en su día”. El entorno del FC Barcelona asociaba también su salida a Mino Raiola, mítico representante fallecido en 2022 muy ligado a la figura de Simons. Ese argumento y el del dinero, se hablaba de una cifra cercana al millón de euros para un chico de 16 años, fueron recurrentes cuando abandonó la ciudad condal con destino el Paris Saint Germain.

Su entorno deslizó que se debía más bien a una cuestión deportiva. Y el tiempo le acabó dando la razón. En el Barça veían cerca su techo y entendían que el camino al primer equipo sería más rápido en la capital parisina. Dicho y hecho. A los 17 años debutó en el primer equipo del PSG de la mano de Pochettino, aunque no encontró continuidad. No sólo era joven, sino que competía para aparecer en la élite con jugadores de la talla de Leo Messi y de Neymar. Simons empezó en el FC Barcelona actuando de mediocentro, tanto posicional con recorrido en Fútbol 7 como más ofensivo en el salto a Fútbol 11. Su excelsa participación en la Champions Juvenil (4 goles y 6 asistencias) le llevó a ocupar la posición de falso 9, y su explosión en la élite le han llevado a la banda, desde donde aparece mucho por el área, asiste y ve portería con facilidad.

RRSS Xavi Xavi Simons y su familia

En ese momento ya era una realidad que una futura estrella estaba pisando la élite. En la temporada 2022-2023, Simons decide seguir creciendo en su país y firma por el PSV Eindhoven. Su brillante temporada en los Países Bajos, con 19 goles y 9 asistencias en la Eredivisie, llama aún más la atención de esos escépticos que pensaban de él que sería un simple producto de marketing. Tanto es así que el PSG decide ejercer la opción de recompra que se reservó cuando lo traspasa a Holanda. En los últimos días de mercado, pese a que sobrevoló la opción del traspaso, Simons firma cedido por el Leipzig dispuesto a dar un paso más en su carrera: jugar la Champions. En enero de este año, los alemanes pagan por él 50 millones + 30 en variables a los franceses. Tras 22 goles y 24 asistencias en 78 partidos en Alemania, el Leipzig se queda fuera de Europa este verano y Simons abandona el equipo de Red Bull. Una cifras que denotan su conversión a un jugador llegador y que pisa mucho el área. Un futbolista caro. Una realidad. Y pese a todo lo descrito, un chaval de todavía 22 años y con una trayectoria entera por delante para brillar.

llegó a ponerse la camiseta del villarreal

La madre de Xavi Simons fue clave en que el joven futbolista pudiera acabar en el FC Barcelona. Cuando él y su hermano Faustino eran pequeños, se tomó la decisión familiar de salir de los Países Bajos y buscar casa en España. Tras una búsqueda por la ciudad condal, la familia acabó asentándose en Rojales, una localidad de Alicante que en aquel entonces tenía menos de 15.000 habitantes y que ya conocían de veranos anteriores.

Allí, en el CD Thader, dio Simons sus primeros pasos y ahora el campo municipal lleva su nombre desde el año 2022. Aseguran fuentes cercanas al club que el cariño que mantiene el futbolista a la entidad es total. Hizo el saque de honor en uno de sus partidos el curso pasado y atendió allí los micrófonos de COPE. Es frecuente también ver al atacante neerlandés invirtiendo tiempo de sus vacaciones estivales por la tierra que le vio nacer futbolísticamente.

El padre de Simons fue también futbolista. Regilio Simons desarrolló su carrera en Holanda entre 1995 y 2007, y ahora es entrenador. Xavi Simons brillaba en el CD Thader pese a su corta edad, y estuvo cerca de poder fichar por el Villarreal CF. Participó en jornadas de captación del conjunto groguet en Alicante y llegaron a producirse conversaciones, pero entonces apareció el FC Barcelona. Una llamada desde La Masia a la madre cambió el destino del jugador y la familia: Simons jugaría en la cantera de uno de los mejores equipos del mundo y la familia se mudaba al lugar inicialmente pensado para asentarse en su traslado a España. Eso fue con 6 años. El resto ya lo sabemos. En su palmarés ha conquistado ya una Ligue 1, una Copa de Francia, una Copa de Holanda, una Supercopa de Holanda y una Supercopa de Alemania. Sin olvidar que debutó en el Mundial de Qatar 2022 con la Oranje con sólo 19 años y es ya pieza clave de su selección.

El sábado debutó ante el West Ham en Premier League y hoy Simons se mide al Villarreal con el bagaje de haber enterrado las dudas de los escépticos, con el derecho a decir que es un futbolista diferencial y con el potencial de seguir convertiéndose en un jugador muy codiciado en Europa.