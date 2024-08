El verano de Xavi Simons en Alicante: "Es un placer volver y sentirme en casa"

Xavi Simons no se olvida de Rojales. El futbolista internacional por Países Bajos regresa cada verano al municipio de la provincia de Alicante donde su familia se mudó cuando era un niño y donde el centrocampista del PSG comenzó a jugar a fútbol. Tras brillar la pasada temporada en el RB Leipzig y tener un papel destacado en la Eurocopa con su selección, el canterano del Barça ha pasado unos días de descanso en España mientras concretaba su futuro inmediato: jugará de nuevo cedido en el conjunto alemán.

Simons atiende a COPE desde Rojales: "Tengo recuerdos muy bonitos. Mi infancia ha sido aquí. Tengo a mis mejores amigos aún aquí. Para mí es un placer volver y sentirme en casa", asegura el futbolista. "Normalmente, me voy de vacaciones y cuando me quedan unos pocos días vengo a relajarme, a entrenar un poco y estar con los amigos", añade.









Cuando era un niño su familia decidió trasladarse de Países Bajos a España. Aunque su intención era mudarse a Barcelona, terminaron asentándose en Rojales, localidad situada en la Vega Baja del Segura donde el futbolista comenzó a jugar a fútbol en el CD Thader. El campo municipal lleva su nombre desde el año 2022 y él no olvida el cariño que siempre ha recibido de los rojaleros.

"Aquí me quieren mucho, me siento en casa"

"Mi madre y mi abuela decidieron venir con mi tía. Una nueva aventura, no sabían lo que les esperaba aquí. Vinieron conmigo y mi hermano. Desde ese momento nos sentimos con en casa", comenta Simons. "Es donde yo he empezado y donde me siento en casa. Sé que la gente aquí me quiere mucho, me aprecia. Para mí, poder devolver un poco de lo que me han dado es importante", concluye.

