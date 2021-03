Williams la lía en Twitter

Valencia Basket tiene una cita clave esta tarde (18:30 horas) en Estambul a la búsqueda de colarse entre los ocho mejores equipos de la Euroleague que es el verdadero y único objetivo del equipo esta temporada. En frente estará el Anadolu Efes, rival directo por el mismo fin. Pero entre medias de este choque crucial se ha colado una polémica que no es baladí.

La primera derrota en la Liga ACB tras tres meses inmejorables trajo consigo una dura reacción del entrenador Jaume Ponsarnau al rendimiento de una de las a priori estrellas del equipo, Derrick Williams. Al acabar el choque en Andorra, esto fue lo que dijo el 'coach': "Se ha ido del partido cuando en la primera acción no le han pitado falta y él creía que sí era y ha estado cuatro pistas arriba y abajo desconcentrado, frustrado y como consecuencia se ha frustrado todo el equipo que estaba en la pista. Se ha equivocado absolutamente y el equipo, también porque eso se tenía que parar como fuese y no lo hemos sabido parar".

Los mensajes de Williams en su cuenta de Twitter

No le faltó razón al entrenador. Partido raquítico el del norteamericano. Otro más desde su llegada a València. Ha gozado de mil y una oportunidades y su rendimiento ha resultado un fiasco salvo contadas excepciones.

Sin embargo el jugador, desde su habitación de hotel en Turquía, acudió a las redes sociales para ofrecer su punto de visto en torno a lo que estaba sucediendo. Su primer mensaje fue: "soy demasiado bueno para ti, debería (o deberíamos) haber seguido solido", a lo que se desencadenó una catarata de comentarios, que el jugador no tuvo reparos de ir contestando sin aportar nombres. Un aficionado le dijo que estaba en desacuerdo con lo dicho por el entrenador y que Williams merecía respeto. El norteamericano respondió: "yo le dije lo mismo, pero no me voy a doblegar, no está en mi sangre". Otro de sus dardos fue: "todo vuelve alrededor de un círculo. Por qué las mentiras suenan tan bien, pero la verdad duele"

Además Derrick Williams reconoció haber estado "en el fondo tanto menta como físicamente" y que él (se refiere a su compañero Kalinic) "me ha mantenido a flote".

El club no se ha pronunciado al respecto, pero han sentado realmenete mal estas palabras del jugador al que se le ha tratado de cuidar especialmente durante las últimas horas, consciente de la importancia del partido de esta tarde. Habrá que estar atentos a los siguientes movimientos.