Voro: "Es clave ganar un partido cuanto antes"

Voro González ha comparecido esta mañana en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna para valorar el punto en que se encuentra el equipo antes de viajar a Montilivi para medirse al Girona

¿Cómo ve al equipo? Habló de nervios e impotencia con la acción de Paulista

La plantilla la veo muy bien. Son muy conscientes de la situación. Íbamos a un campo muy difícil. Con ese nivel de exigencia y motivación puede pasar eso. Gabi perdió totalmente la cabeza en esa acción y lo hemos hablado. No puede volver a pasar. Necesitamos a todos a tope y acabar los partidos con once. Necesitamos a todo el mundo. Estas cosas se hablan para que no vuelvan a ocurrir.

¿Qué esquema y qué estilo desea?

Mis anteriores etapas fueron cortas salvo en la 16/17 que también estuve en toda la segunda vuelta. Todo ha sido muy precipitado. El equipo lleva 10 partidos en 35 días, son palabras mayores, con lo que eso supone. Nos tenemos que adaptar a lo que somos y lo queremos, esto hay que mejorarlo y necesitamos días. Nos tenemos que adaptar. Hemos tenido días pre y post partido y ya importa el próximo porque hay que ganarlo.

¿Ganar para despegar anímicamente?

Es clave ganar un partido cuanto antes. Y Girona es el primero. No miramos el resto, miramos el partido de mañana porque es el objetivo, cuanto antes llegue la respuesta, antes llegará nuestra capacidad de mejorar. Está todo muy igualado, tenemos que mirarnos a nosotros y ver qué hay que mejorar. No es fácil ganarle a ninguno. En esa fase estamos.

¿Tiene muy claro el esquema de juego?

Más allá de sistemas, lo importante es que tengan claro qué deben hacer en cada momento. El equipo ha jugado mucho tiempo 4-3-3 y luego ha habido variaciones. Durante este tiempo hemos jugado fundamentalmente 4-3-3 y se han hecho goles, también se han encajado, y cosas buenas que hay que aprovechar. Los jugadores deben creer en que con ese sistema podemos progresar. Mañana va a ser muy difícil, tienen buena dinámica, Michel tiene bien trabajado al equipo con automatismos, subieron con este entrenador, por eso lo más importante es ser nosotros. Es un equipo alegre que utiliza diferentes sistemas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Bajas para mañana

Thierry es un problema en el recto que es un músculo delicado. Y Justin, aún no está. No sé si es recaída o no, pero no está. No es que esemos escondiendo nada. Seguimos igual con Nico. No sé si estarán para el Athletic, necesitamos a todos y ya iremos viendo en la semana. Hay que ir calculando las cargas de trabajo durante la semana para que no haya recaídas. Venimos de un gran esfuerzo.

¿Qué espera del partido?

El Girona es un rival que nos va a someter con balón. Tienen mecanismos muy marcados y lo importante es ser nosotros y saber lo que queremos y dónde queremos mejorar. Hay que saber qué es lo que queremos y que todos pongan el 100%. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar, pero hay que ser más competitivo porque así estarás más cerca de la victoria.

Gattuso habló de miedo. ¿Usted lo siente?

En el fútbol no contemplo la palabra miedo. Tenemos 19 partidos por delante, vamos a competir, y hay que tener claro que lo que haces es el camino más corto para competir con las máxima garantías de ganar. Miedo no, porque si encaras así un partido estás derrotado de antemano.

Sobre el compromiso del equipo

Compromiso lo tiene la plantilla, ahora hay que buscar un alto grado de compromiso. Los jugadores son personas. Nuestro trabajo es que todos se comprometan en ser responsables y poner ese esfuerzo al servicio del grupo. Yo he sido futbolista y en un vestuario siempre hay quién tiene más compromiso y quién tiene menos. El que no lo tenga se descalificará solo. Todos trabajan bien y no veo gente pensando en otra cosa. Con 19 partidos por delante es un buen inicio para no mirar abajo y salir cuanto antes y dejar de mirar de reojo las posiciones peligrosas de la clasificación.

¿Va a hacer rotaciones?

La palabra rotación... Está claro que tenemos que buscar lo mejor para mañana, sabiendo esfuerzos, molestias... Hay que hilar muy fino para tener un equipo competitivo.

¿Tiene claro su cuerpo técnico?

Hemos incorporado a Toni Seligrat, antes eran 8 personas. Toni lleva activo 20 años y nos va a ayudar en la visión de campo y en el día a día. Estamos abiertos a todo. Los acontecimientos nos han precipitado, llevaré mañana 4 entrenamientos y 4 ruedas de prensa. Estamos abiertos a incorporar, pero no es algo tan urgente.