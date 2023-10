Vilaplana: "Aunque ahora tenga mis serias dudas, sigo pensando que el fútbol es justo"

El malestar del Levante UD

Nos preocupa lo que ha sucedido. Son jugadas que hacen saltar todas las alarmas, eso no significa que no creamos en el estamento arbitral pero saltan los miedos. No creo que sean represalias porque eso sería no creer, pero sí que es cierto que es normal que nos pongamos en guardia. Pensad que una interpretación ha derivado en que no estemos en Primera. Es una cicatriz que no hemos cerrado, vuelve a sangrar la herida. Sigo pensando que el fútbol es justo, aunque ahora tenga mis serias dudas. Aunque parece que ahora somos claros perjudicados creo que el fútbol lo que te quita te lo acaba devolviendo.

El comunicado del Levante UD

Se gestó al acabar, en el mismo túnel de vestuarios. Teníamos que decirle a la afición que estamos dolidos, indignados y que esto no puede ser porque da miedo, pero también pensamos que tenemos una responsabilidad y no podemos hablar en caliente. Hablamos con el departamento legal porque somos un consejo y podría haber alguna consecuencia.





La respuesta del CTA

No hemos hablado con la RFEF ni el CTA por prudencia. Hay tanto en juego y tanto por recorrer. Queríamos dar ese toque de atención y que no pueden volver a suceder cosas, pero no podemos poner en entredicho la herramienta del VAR. Llegué a leer que el CTA había renocido el error, pero hoy me han confirmado que no es así.

El proyecto de Danvila

Siguen todos los plazos, está garantizado al cien por ciento que ese dinero va a llegar al club. Detrás de esa operación hay un empresario que quiere hacer las cosas muy bien y no estamos hablando de un suicida sino de un empresario con mucha cabeza.