Víctor Luengo: “Ojalá ganar 23 años después y ofrecérsela al maestro Miki”

¿Qué tal lleva los nervios previos a la cita?

“Sensaciones muy buenas, luego habrá que plasmarlas en el parquet. Como decía Klemen (Prepelic) llegamos en un buen momento, sobre todo anímico. A nivel de juego siempre se nos puede exigir un poquito más. Pero a nivel de confianza y anímicamente creo que llegamos en un momento excelente”.

“Es cierto que a nivel de juego no llegamos en un buen momento. De hecho, los partidos antes CSKA y Betis, aun jugando no a lo que nos gustaría, los hemos sacado adelante. Anímicamente y con confianza, a nivel de juego siempre podemos dar un poquito más”.

Luengo con la CopaFoto: Superdeporte

Análisis y claves del partido

“En estos partidos, el que lleva el ritmo de partido tiene más posibilidades de llevárselo. Rebote y control del juego, ahí radican las claves. Esperemos que nuestros bases sean capaces de llevar a nuestro terreno, el juego más alocado del Real Madrid y luego seamos capaces en la pintura poder conseguir esa cantidad de rebotes suficientes como para mermar la potencia que ellos tienen, como el propio Tabares”.

Luengo, Vukovic y Raga

La Copa de 1998 y Miki Vukovic

“Ojalá este año y coincidiendo con esto, pudiéramos ofrecérsela al gran Miki después de 23 años. No es fácil ganar un campeonato como este, en el que tres o cuatro días te juegas un título. Es muy complicado. Hemos jugado muchas finales después de aquella y no hemos logrado ganar. Habla muy bien de este torneo en el que es tan complicado ganarla. Esperamos este año, aparte de ganarla 23 años después, podérsela ofrecer al maestro, a Miki”.

Williams, el descarte

“Derrick no está encontrando su juego. Las molestias en la rodilla le generan un líquido que hay que sacarle de vez en cuando, hace que no se concentre al máximo y está mermando su capacidad. Cuando está a tope, es un jugador desequilibrante que nos aporta muchas cosas y cuando no, no está a la altura de lo que esperamos. Es cierto que él, hace un esfuerzo por estar a la altura de lo que se espera. Yo he hablado con él y él empuja para estar en dinámica del equipo”.

Valencia Basket en acción

Kalinic

“Nico es una suerte contar con él. Un jugadorazo, nos aporta muchísimo. Hay que hablar con él y hacerle bajar esa intensidad. Con Kalinic hemos encontrado una piedra angular con Dubi, Prepelic y Sam (Van Rossom). Se adapta a todos los sistemas, es un ganador y arrastra a todo el equipo”.