Víctor Claver: "Hay que entrenar, pero luego tener disciplina y respeto por el trabajo hecho"

El Valencia Basket ha perdido en las últimas semanas algunas de las señas de identidad que le hicieron tener un gran inicio de temporada tanto en la Liga ACB como en la Euroliga. Después de unas semanas lesionado, hoy el capitán del equipo, Víctor Claver (Valencia, 30/8/1988) ha querido recordar los fundamentos del éxito: disciplina y respeto al trabajo realizado. Un buen momento teniendo en cuenta que mañana llega el Olimpia Milán, un partido clave para reengancharse a la lucha por el Top8 europeo.

Antes de comentar nada del partido, Claver ha querido recordar al ex jugador taronja Dejan Milojevic, fallecido ayer en Estados Unidos por un infarto. El serbio, miembro del cuerpo técnico de los Golden State Warriors de la NBA, llegó a Valencia en 2006, la primera temporada del alero valenciano con el primer equipo. "Antes de empezar quiero que nos acordemos de él, mandamos el pésame a su familia y amigos. Siempre serárecordado como un gran jugador y un gran entrenador, y por el cariño que ha dejado en mucha gente. Para mí fue un referente, compartíamos posición, era un tío súper alegre, venía de ser una estrella en Serbia y era todo humildad para dar un paso en su carrera. Siempre positivo y creo que eso lo ha transmitido como entrenador. Ha sido un mentor para muchos jugadores, tanto en la selección serbia como en los equipos en los que ha estado" ha abierto su comparecencia el internacional español.

"Es un partido importante para nosotros, después de estas dos semanas tan intensas que hemos tenido, volver a recuperar la confianza, el ritmo. Hemos tenido una semana para prepararnos mejor, estamos todos disponibles, también es algo importante. Creo que todos tenemos que volver a asumir nuestro rol y cómo podemos ayudar al equipo, y a partir de ahí, volver a crecer como equipo y recuperar buenas sensaciones", ha valorado Claver sobre el duelo de mañana ante los milaneses.

El capitán ha ido más allá. "Creo que entrenar es fundamental, yo creo que a todos nos gusta jugar, pero el equipo necesita a veces parar y reflexionar, ver lo que haces bien y lo que haces mal. Cuando juegas cada dos días, prácticamente no tienes tiempo ni de preparar el siguiente partido,mucho menos analizar el anterior. Así que también con los fichajes, importante para ellos para asumir los conceptos del equipo y mejorar las cosas que hemos hecho bien en otros momentos y ahora estamos dejando atrás. ¿Se soluciona todo entrenando? Entrenar y aplicarlo, porque si no no sirve de nada lo que entrenas. igual que haces muchas horas de vídeo, analizando cosas, si luego no las haces, no hay disciplina o respeto por el trabajo que se hace, tampoco sirve. El parar sirve para ser consciente de eso y no seguir en la rueda de los partidos en los que a veces pierdes los buenos hábitos y te dejas llevar. Creo que el parar, el entrenar, el ver las cosas con cierta pausa sirve para coger buenos hábitos, entrenarlos, ponerlos en práctica y hacer después buenos partidos", ha apostillado el alero, un claro mensaje, una clara radiografía de los males del equipo.

