Esta vez sale cruz en otro final ajustado y un Valencia Basket gris cae ante el Gran Canaria (97-94)

Las Palmas es un lugar ideal para ir de vacaciones, para descansar, pero para Valencia Basket parece todo lo contrario. No se le da bien desde hace años el Gran Canaria Arena y se volvió a poner de manifiesto el viernes, con otra victoria local, por un ajustado 97-94, la tercera derrota en ACB de los valencianos. Ni siquiera a pesar de la portentosa actuación de Nate Sestina, autor de ocho triples y un total de 27 puntos. La defensa en la zona y los tiros libres pesaron más.

Empezó algo mejor el conjunto local, con Albicy y Tobey, poniendo un 10-6 favorable. El pívot fue clave en la primera mitad, haciendo daño en la pintura a los valencianos, donde les costó ser dominadores. Pero entró Sestina, con las pistolas cargadas, y enseguida cambió el partido a base de triples. Dos y el timón para los de Pedro.

También el susto, porque a 4:26 el tobillo de Jean Montero se fue y le tocó irse la banquillo, con la lógica preocupación. A pesar de ello, los lanzamientos de Sestina habían sido el interruptor. Los valencianos, con Badio de dinamo, se fueron hasta un 10-22, la máxima renta. Un par de acciones locales frenaron el tirón al final de los primeros diez minutos, 17-24.

La dinámica prosiguió en el segundo acto. Los canarios, compitiendo de tú a tú en el rebote, impedían que los de Pedro Martínez corrieran, impusieran su ritmo. Con ello fueron limando punto a punto hasta irse al descanso 36-38, con un tanteador de baja anotación y mucho daño en la zona.

En el descanso, los amarillos salieron con el cuchillo entre los dientes. Defensa física, rebote, y mucha determinación en ataque, con Pelos y Tobey llevando en volandas a su equipo hasta ponerlo seis arriba 49-43. Lo bueno que tiene este Valencia Basket es que no depende de un sólo hombre, la estrella es el grupo. Por eso, aparecieron Puerto, Badio o Sestina para devolver el equilibrio. El quinto triple del norteamericano, con falta incluida, puso el 52-53. Pero los tiros libres estaban penalizando y no es la primera vez - 4 de 13 hasta este momento-.

Al menos los triples seguían entrando, el decimoprimero, de Badio, frenó otro tirón local, 59-56, minuto 26. Y Montero, poniendo a prueba la flexibilidad de sus tobillos y las caderas de los rivales, obligó a Lakovic a frenar el partido con el paseo en pleno tráfico del dominicano para el 63-62. Vaya tela con Jean, qué clase. Qué manera de limpiarse rivales. Otro nivel. Como la motivación de Tobey, que con un mate mantuvo su perfecto siete de siete en tiros de dos, para unos notables quince puntos.

La pintura necesitaba a Brimah, penalizado por las faltas, porque los amarillos seguían metiendo demasiados puntos en la pintura, 38-24. Un déficit a compensar. Ni Pradilla ni Costello estaban tampoco cómodos. Y la defensa permitió 35 puntos en este tercer cuarto, resuelto con daños menores, 71-66.

Último cuarto. Sestina falla un triple, captura el rebote largo y enchufa de tres, sin dudar. Su sexta flecha. 71-71. Puro Valencia Basket 24/25. Pero Tobey estaba muy enchufado. Recogió un balón suelto tras el tapón de Costello a Brussino y anotó una bandeja. Otra ventaja emocional que amplió Homesley con una bonita penetración y un triplazo con su elegante zurda. 78-71. Alarma. No, Sestina. Otra flecha. Tremendo Sestina. 78-74, minuto 34.

Pero Valencia Basket tenía un problema atrás, le costaba frenar al conjunto de Lakovic, en especial a Tobey, y también correr. Pero lo iba a pelear hasta el final. Badio de tres y Sestina, cambiando el registro, que no el montante de puntos, porque fintó y sacó un canastón de izquierdas con falta. 82-82.

La segunda técnica a los taronja, esta tras un duro contacto a la cara de Homesley sobre Montero reclamado como antideportiva por el banquillo valenciano, dejó un 85-82 a poco más de tres minutos. Se venía otro final apretado, como ante Lietkabelis o Real Madrid. Un triple de Pelos desde la esquina puso cinco arriba a los locales. Los tiros libres. Error en el primero de Montero. 89-85. Diez de veinte en los libres. Un palo en la rueda. Como las pérdidas. Dos seguidas que el Granca no perdonó para ponerse el choque muy de cara. 93-85 a 1:42 del final. Crudo, muy crudo. Montero, 93-87. Montero, 93-89. 56 segundos. Canastón con la zurda en extensión de Jones, a 25 segundos. 93-91. Falta a Albicy. Libres. Chof. Chof. 95-91 a 16 segundos. Lakovic en el minuto pide atención a Sestina. Triple de Sestina, su octavo, a 14 segundos. No rendirse. 95-94, a 12 segundos. Libres de Klajic a 13 segundos, 97-94. Montero en una acción rara, acaba quedándose para tirar, de lejos, pero no anota y esta vez sale cruz. Derrota, en un días gris, peleando hasta el final. Toca seguir.