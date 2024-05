Van Rossom: "Si en el vestuario hay deseo de que no se acabe la temporada, Valencia Basket ganará"

El Valencia Basket tratará de emular el miércoles en el Palacio de Deportes de Murcia (20:30h) al único equipo de la historia taronja que ha conseguido revertir una situación similar a la que vivirán los de Xavi Albert. estar contra las cuerdas después de haber perddido el campo. En la 18/19 tenemos el único precedente, fue contra Unicaja y los valencianos conisiguieron devolver la serie a la Fonteta y meterse en semis. COPE ha hablado con Sam Van Rossom, leyenda taronja y miembro de aquel vestuario que dirigía Jaume Ponsarnau. El base belga, que anunció su retirada a final de este curso, está inmerso en los playoffs con el Ostende y ha revidido aquella eliminatoria.

¿Cómo va la vida? ¿Qué tal Matteo y Luka, sus hijos?

Bien, los dos están muy bien. A veces no me dejan dormir demasiado, pero es lo que tienen los niños pequeños.

¿Ve partidos de Valencia Basket?

Fue la parte más grande de mi carrera, tengo grandes recuerdos, también algunos malos, pero los buenos muchos más. De vez en cuando puedo, intento seguirlos, pero entre mis partidos, entrenes, viajes, los niños... pero sí que les sigo.

Usted vivió una situación similar en la 18/19 contra Unicaja y consiguieron igualar la eliminatoria en Málaga y rematar en Valencia en el tercero. ¿Cómo lo afontaron en aquel momento?

El primer momento es dicífil, la noche no es agradable, pero tienes que borrar al día siguiente lo que ha pasado. Está claro que tienes que aprender del primer partido, porque UCAM ha tenido tiempo para preparar la zona, el partido, y para el segundo habrán analizado qué pueden hacer mejor. No creo que Sito empiece con la zona, pero tiene recursos para dificultar las cosas al rival. Creo que lo ha hecho en el pasado, pero te tienes que preparar. Igual la presión en primer partido es para el que juega en casa, pero también Murcia tiene ahora más presión.

¿Cómo afrontasteis esa visita al Carpena?

Hubo charlas con los entrenadores, tácticas, pero también anímicas, hay que levantar a los demás. Todos salimos con el cuchillo entre los dientes, a ganar y ya está. O pierdes y te vas a casa, en aquel momento no era el deseo de los jugadores. Si ese deseo de no acabar la temporada está en el vestuario, no se acabará ahí. Además Valencia tiene calidad para ganar allí y ya ha ganado.

¿A quién ves capaz de ejercer de líder para guiar al equipo?

A veces hay gente que tira del carro en la pista, pero a veces los líderes no son los que meten veinte puntos. A veces son los que dicen las cosas en los momentos adecuados, que habla más con los chicos. Fernando San Emeterio era un crac en esto, sabía lo que decir en los momentos complicados, decía lo adecuado para que volviera la confianza del equipo. Ahora no sé en el vestuario los chicos nuevos cómo son. Está Víctor Claver, que ha vivido muchos momentos, o los jugadores nacionales. Alguien encontrarán que va a liderar al equipo en este momento.

¿Le ha sorprendido la temporada del Valencia Basket?

Es difícil sin estar dentro de tener una imagen perfecta de lo que está pasando. Ves resultado y cómo juega, la Euroliga es muy complicada y han estado muchas jornadas en top8. Después los resultados no han sido los mismos. Has fichado jugadores durante la temporada y a veces no es fácil que entren en el equipo. Acabaron cuartos en ACB, que no es mal resultado, aunque fue muy justo con otros equipos, con mismos partidos que otros equipos, pero es difícil competir en ACB y Euroliga. Mira Baskonia, hizo play in de Euroliga, pero en la liga.

Se retira a final de temporada y está inmerso en los playoffs. ¿Qué se plantea para el futuro?

Ahora no lo sé, quiero centrarme bien en acabar la temporada, tratar de ganar la Liga y después ya veremos. Sé que el club ha hecho un comunicado diciendo que retirarán mi camiseta y pondrán mi nombre a una pista de l'Alqueria. Es un orgullo. Ahora quiero volver para tomar el sol.

¿Ser director deportivo de Valencia basket en un futuro le gustaría?

Ahora de momento quiero tomarme un tiempo y salir del baloncesto, para ver si algo podría cuadrar. Llevo toda la vida con el balonceso y quiero hacer otras cosas. De momento, volveré a Valencia para correr el maratón con mi hermano.