Nadie o casi nadie cree en el ascenso del Levante UD a Primera División. Futbolísticamente hay pocos argumentos a los que agarrarse: un equipo sin puntería (sus delanteros suman 2.431 minutos en 2024 para marcar tres goles); un bloque que aparece y desaparece de los partidos; una plantilla incapaz de gestionar las situaciones a favor ni en contra; y que sólo ha generado un par de impulsos positivos en todo el curso, ante el Elche y el Real Zaragoza.

Con un director deportivo de entrenador, con recortes económicos, con adolescentes en el fútbol profesional, con una grada que (lógicamente) tiene sus bajones, con un consejo de administración todavía por completarse y estando a finales de abril sin oficializarse el traspaso de acciones a Pepe Danvila, el Levante UD está a solo una victoria de la promoción. Tiene, según la IA, uno de los tres calendarios más asequibles de Segunda División en las seis últimas jornadas del campeonato y todavía no ha enlazado una racha buena de, al menos, tres victorias.

El panorama no es el mejor, sin duda. Tampoco lo era hace un año, cuando la presión era mayor y la esperanza, parecida. Venía el equipo de tropezar en casa ante el CD Mirandés (1-2), cuando en el club lanzaron una campaña para levantar el ánimo de los suyos. El "Vamos a subir" que apareció pintado en la fachada principal del Ciutat de València fue una manera de hacer creer entre la afición y el vestuario que el ascenso era más que posible. Pareció un mensaje espontáneo y así intentó el club que quedara en el imaginario granota. Con mucho dolor, el mensaje fue borrado solo unas horas después del fatídico penalti de Villalibre. Hoy no hay fe ni para campañas de marketing o comunicación, pero por si acaso hace cambiar la suerte azulgrana: "No vais a subir".