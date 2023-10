Valentí Sanjuan: "Como runner Valencia te pone la piel de gallina"

Un titular sobre usted: "Un ex gordo que se levantó del sofá"

Me hizo mucha gracia y mucha ilusión. A mí mismo me cuesta explicar a qué me dedico. Varias de las veces me ha salido esa frase. Un tío que era bastante gordo, que no hacía deporte, que era sedentario, fumaba, bebía socialmente… A raíz de un revés heavy encontré casi de casualidad y por necesidad el deporte como una vía de escape, como una vía de felicidad y disfrute. Hoy como un modo de vida. Hasta el punto que el estrés o el trabajo no me permite hacer suficiente deporte me encuentro infeliz y amargado.

Será uno de los participantes del Medio Maratón el domingo

Nada es fácil. No lo podemos considerar, comparándolo con los diez Ironman en diez días o con la Ultraman, la Madrid-Lisboa… Igual correr 5 kilómetros para alguien es un retazo. Muchas veces nos fijamos en otra persona y hay que plantearse el de uno mismo. Cuando yo tenía ataques de ansiedad por la noche y me ponía las zapatillas para salir a correr para mí correr los tres kilómetros de la Sagrada Familia al espigón del mar de Barcelona eran una heroicidad. Llegaba muy orgulloso cuando todo me salía mal en la vida: se murió mi madre por cáncer, me dejó la novia, me cortaron la luz porque estaba arruinado… Estaba logrando a las 3.00 de la madrugada correr tres kilómetros. Cada uno tiene que encontrar su reto. El Medio Maratón es un gran reto para algunos, para otros un camino al Maratón de diciembre, para otros una manera de disfrutar con los amigos… Muy respetable cada reto.





Valencia, ciudad del running. Lo ha vivido, entre otros, en un evento de YoPro que juntó a un montón de personas

Cada vez que vengo a Valencia y nos vamos al Turia y vemos el ambientazo que hay me quedo literalmente flipado. Hacía un año que también hicimos un entreno con ciento y pico personas y hace diez días se juntaron 400 personas. Hace ya años vinimos a la carrera solidaria de la Win for Life, por la gente que tiene lesiones medulares. Volví a flipar con la Ciudad de las Artes. Te cruzas con muchos corredores en solitario o en grupos y se te caen los ojos al suelo. Soy un ferviente enamorado de Barcelona, pero la ciudad runner por antonomasia es Valencia, y en concreto esta zona. Te pone la piel de gallina. El evento con el equipo de YoPro tratamos de disfrutar, de juntarnos… Dimos una serie de tips a los corredores de nutrición, hidratación y recuperación. Estaremos también con el equipo de YoPro en la Media Maratón. Curramos por gusto pero si te puedes tomar un buen batido para recuperar patas, es buen aporte de proteínas. Tips para todas las personas que empiezan a correr para hacerle el camino lo más fácil posible.

La nutrición y la alimentación se ha convertido en una obsesión. ¿En qué cantidad deben tomarse los batidos o los yogures para ejercitarse? ¿Qué cantidad toma para una competición?

Generalizar es muy complicado. Yo pesaré 80 kilos y haré carreras como los Ironman, y luego habrá gente que quizás pese 50 kilos y correrá un 10K. O alguien que pesará 110 kg y querrá hacer un maratón. Evidentemente cada caso tiene su estudio y viendo y probando lo que le va mejor. Cada estómago es un mundo y cada digestión es un mundo. En el caso de YoPro lo que explicado muchas veces, siempre he tenido un estómago delicado y el poder tomar algo al terminar la carrera que es en batido hace la digestión más fácil. En un batido ya te viene con 25 gramos de proteína que te va directamente al músculo. No sólo en la carrera, también los entrenos. Todos somos muy despreocupados y yo el primero, pero cuando te empiezas a cuidar se nota mucho. Termina la carrera y tomarte un buen batido, sea el sabor de YoPro que sea, ayuda a tu musculatura. O una hora antes del entreno. Algo que me siente bien y me aporte energía para las 2 horas que vaya a correr. Hay que probarlas por uno mismo, pero no el día de la carrera. Como las zapatillas, que hay que probarlas en los entrenos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo va a vivir el Maratón del domingo?

Lo voy a retransmitir todo a través de Twitch e iremos con un palo selfie, un módem a la espalda, y un teléfono en la otra mano. Iremos con el equipo de YoPro corriendo todos al mismo ritmo.