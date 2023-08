El Valencia CF suma su segunda victoria consecutiva

El Valencia ganó a Las Palmas en Mestalla, con un gol de Pepelu desde los once metros (m.74), tras un partido en el que el equipo canario, inoperante en ataque, no logró inquietar a un conjunto local que se topó con un gran Álvaro Valles y que suma su segunda victoria consecutiva en el arranque liguero.



El cuadro valencianista buscó desde el primer compás adelantarse en su primer partido en casa y refrendar las buenas sensaciones de Sevilla con un once idéntico al de la primera jornada, mientras que Las Palmas, con la novedad de Munir El Haddadi en ataque, sufrió con el empuje valencianista.



Tras un primer ataque de Diego López por la izquierda, Almeida se enredó en el área sin hueco rodeado de varias camisetas amarillas, a Hugo Duro se le marchó largo el primer control cuando se plantaba solo frente a Álvaro Valles y Fran Pérez envió fuera un centro de Gayà. Tres primeros y rápidos avisos del conjunto de Baraja a los ocho minutos de partido.

Baraja consigue el pleno de victorias tras dos jornadasVCF





Las Palmas quiso reaccionar al asedio valencianista con un contragolpe liderado por Sandro, pero Cenk estuvo atento al corte. Pero el Valencia, veloz en las transiciones y sin apenas toques entre sus centrocampistas, avanzaba con ansia y volvió a la carga con un enchufado Diego López, que controló un centro con el pecho y sacó un zurdazo que Valles evitó con el pie.



El equipo canario, ante la contundencia defensiva de los valencianistas, sólo podía crear peligro a balón parado. A los veinte minutos, un disparo de Javi Muñoz tras un saque de esquina fue desviado por la zaga blanquinegra y, en un ataque de Viera tras un saque en largo de Valles, Mamardashvili salió para desbaratar la ocasión.



A Las Palmas, que sufrió la lesión de Sinkgraven, le faltaba finalizar las jugadas, un aspecto en el que incidió García Pimienta en la pausa para hidratación, pero no lograron seguir las directrices de su entrenador y la primera parte finalizó con una mano providencial de Valles en un mano a mano con Thierry.

Thierry tuvo en sus botas el primer gol del partidoVCF





La segunda parte comenzó con el cambio de Lemos por el cedido Julián Araujo y con Jonathan Viera presionando la salida de balón para incomodar a los valencianistas, que se mostraron imprecisos en los primeros minutos, mientras que Las Palmas estaba mucho más suelto en ataque con dos remates de Viera y Araujo que se marcharon fuera.



Baraja introdujo a Javi Guerra para buscar el gol de la victoria como sucedió en Sevilla y, en el primer balón que tocó, el valenciano asistió a Diego López, que se volvió a topar con un segurísimo Valles.



Con el paso de los minutos y el calor asfixiante de un Mestalla -algo descafeinado por el cierre de la grada de animación durante dos partidos-, el ritmo bajó, pero en el 72, de un gran centro de rabona de Thierry llegó una mano de Javi Muñoz en el área que fue revisada por el VAR y señalizada como penalti.



Pepelu no falló desde los once metros para adelantar a los valencianistas (m.74) en el que es su primer gol con la elástica blanquinegra. En la siguiente jugada, Hugo Duro tuvo en sus botas el segundo, pero su tiro fue directo a Valles.



Las Palmas intentó sin éxito inquietar al Valencia en el último tramo. El único lanzamiento a puerta de los canarios, que tuvieron anteriormente un acercamiento peligroso con un lanzamiento de falta de Benito que se marchó rozando el poste, fue en el tiempo añadido con un chut de Pejiño que fue directo a Mamardashvili



Diego López fue de nuevo titular y protagonistaVCF





Ficha técnica:



1 – Valencia: Mamardashvili; Thierry, Gabriel Paulista, Cenk, Gayà; Pepelu, Diakhaby (Jesús Vázquez, m.70), Almeida (Javi Guerra, m.56); Diego López (Pablo Gozálbez, m.70), Fran Pérez (Foulquier, m.82) y Hugo Duro (Hugo González, m.82)



0 - Las Palmas: Álvaro Valles; Álvaro Lemos (Araujo, m.46), Álex Suárez, Mika Mármol (Benito, m.82), Sinkgraven (Cardona, m.23); Loiodice, Javi Muñoz, Kirian (Marc, m.82); Munir El Haddadi (Pejiño, m.63), Jonathan Viera y Sandro



Goles: 1-0, m.74: Pepelu (p)



Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego). Sin amonestados.