Valencia será la próxima cita aplazada

Valencia ya se ha convertido en un plaza habitual en el calendario del World Padel Tour (WPT) y después de que el Ágora o la Feria de Muestras hubieran acogido la prueba, ya son varias temporadas en las que la Fuente de San Luis se había convertido en la casa del pádel en la capital del Turia.

Este año las fechas fijadas una vez conocido el calendario 2020 eran del 13 al 19 de julio . La organización aún no se ha pronunciado al respecto, pero tal y como están funcionando las cosas, no parece que vaya a tardar en hacerlo. De hecho, la semana pasada se decidió suspender el Lleida Open y aplazar el Valladolid Master, los dos torneos que preceden al Valencia Open en el calendario. Es decir, que la próxima decisión del WPT tendrá que ver con el torneo en la Fonteta. Es más, la nueva ubicación del campeonato de Valladolid coincide en fechas con el de Valencia. El aplazamiento, por tanto, está cantado.

Los jugadores deberán llevar un guante de látex en la mano no dominante

Las nuevas normas para la disputa de partidas de pádel

Esto coincide con una circular hecha pública por la Federación Internacional de Pádel que va a cambiar algunas de las costumbres también en las partidas de jugadores aficionados. Por ejemplo, se deberán usar bolas nuevas al inicio de cada encuentro, se recomienda llevar un guante de látex para la mano no frecuente (o se la que no toma la pala), no se cambiará de lado al acabar los juegos impares, se han de desinfectar las manos cada 15 minutos, el acceso a los clubes estará restringido a los deportistas, las duchas de las instalaciones permanecerán cerradas y se autorizará a que las clases sean para un máximo de dos alumnos a la vez.