El Valencia CF pide a Rodrygo que rectifique y no descarta medidas legales

El Valencia CF ha emitido un comunicado para defenderse de las acusaciones de racismo por los inexistentes cánticos de Mestalla y para defender a su afición. Rodrygo Goes, jugador brasileño del Real Madrid, volvió a insistir en una comparencia de prensa con su selección que todo el estadio profirió insultos racistas contra Vinicius Junior, compañero suyo también en la Canarinha: "España no es racista. Vivo aquí. Hay racismo en todo el mundo. Puede haber personas racistas, pero no un país racista. Yo estaba en el campo y lo vi, vi un estadio entero cantando 'mono', fue una situación muy triste". Esas palabras redundan en las acusaciones pospartido de Ancelotti, por las que se disculpó en la rueda de prensa posterior. A través del siguiente comunicado, el Valencia CF pide la rectificación del propio Rodrygo, y advierte que tomará medidas legales en caso de no hacerlo. El club ha querido defender así a su afición:

El Valencia CF lamenta y desmiente de forma tajante las falsas afirmaciones del jugador Rodrygo Goes, en las que afirma que todo nuestro estadio y afición profirieron cánticos racistas. Tales manifestaciones son graves mentiras que contribuyen a estigmatizar de forma totalmente injusta a una afición ejemplar como es la del Valencia CF. Al igual que hizo su entrenador, Carlo Ancelotti, que rectificó sus palabras después del partido, pedimos a Rodrygo Goes que también rectifique estas falsedades. El Valencia CF se reserva tomar las medidas legales pertinentes para defender el honor de nuestro club y afición. A los futbolistas también se les debe exigir rigor y responsabilidad a la hora de hacer declaraciones. Asimismo, y una vez más, queremos ratificar nuestra más enérgica condena a cualquier tipo de racismo o violencia y así lo demostramos con la expulsión de por vida de los tres aficionados implicados en este lamentable incidente. No hay duda de nuestra lucha y compromiso para erradicar esta lacra social. Pedimos de nuevo el máximo respeto por nuestra afición y que no se le ataque con informaciones falsas y bulos. JUNTOS CONTRA EL RACISMO. RESPETO A NUESTRA AFICIÓN.

En una entrevista con la prensa brasileña, Javier Solís, director corporativo del Valencia CF ha destacado que el club está "al lado de Brasil en la lucha contra el racismo", además de insistir en que "Mestalla no es un estadio racista". "El Valencia CF se mostró implacable tras los episodios del partido contra el Real Madrid. A la mañana siguiente del partido, después de toda una noche de trabajo, ya habíamos identificado a las tres personas. Nunca más podrán volver a entrar al Camp de Mestalla", añade.

Las sanciones del caso Vinicius

El Comité Antiviolencia propuso para los tres identificados y detenidos por proferir insultos racistas a Vinicius una sanción de 5.000 euros en multas y prohibición de ingreso en una instalación deportiva durante un año. Mientras tanto, Apelación rebajó la sanción inicial del Comité de Competición al Valencia CF de cinco partidos a tres de clausura para la grada de animación y de 45.000 euros a 27.000 la multa al club. En cualquier caso, la entidad che aseguró que recurría hasta la última instancia tales sanciones. El TAD no concedió la cautelar para el último partido de liga en Mestalla ante el Espanyol.