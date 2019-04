El Valencia CF se opone a la nueva Supercopa de España

El Valencia CF ante la inclusión en el orden del día de la próxima Asamblea General Extraordinaria de la RFEF del punto 'Aprobación del nuevo modelo de competición y, en su caso, calendario de la Supercopa de España', ha hecho llegar este viernes a la RFEF un burofax en el que le advierte sobre la "posible ilicitud de la alteración de las bases de la competición en cuestión en la actual temporada".



Además, en un comunicado el club añade que se reserva "el ejercicio de las acciones legales que correspondan en defensa de sus legítimos derechos e intereses en caso de que finalmente dicho extremo del orden del día resultara aprobado por la Asamblea".



El Valencia CF recuerda a la RFEF que el sistema de competición para la Supercopa de España se establece sobre la base de los resultados deportivos obtenidos en la temporada anterior, según quedó establecido para la actual campaña en la Circular nº 4 de la RFEF de 25 de julio de 2018, donde se definía claramente, en su página 31, los equipos participantes.

Alemany: "No puedo comprender cómo la RFEF varía las competiciones sin consultárselo a LaLiga ni a los clubes implicados"

Mateu Alemany ya criticó hace diez días en una rueda de prensa el formato de Supercopa que plantea el presidente de la RFEF, Luis Rubiales: "No puedo comprender cómo la RFEF varía las competiciones sin consultárselo a LaLiga ni a los clubes implicados. En el caso de la Supercopa somos un afectado directo. El Valencia CF está previsto que compita en verano en este torneo, que es uno de los tres que se disputan en España, y en el mes de abril alguien ha tenido la ocurrencia de cambiar ese formato, me extraña, e insisto, encima sin consultar, lo que me sorprende más".