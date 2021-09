El Valencia CF ha ingresado más de lo que ha gastado este verano

Bordalás puede estar satisfecho. Le prometieron fichajes y han llegado seis refuerzos a su plantilla. Dos traspasados y cuatro cedidos. Además, no se ha vendido a ningún peso pesado del vestuario, llámese Gayà, Soler o Guedes. De este último, el club reconoció haber rechazado dos ofertas de Villarreal y Sevilla, superiores a los veinte millones de euros.

El Valencia CF cierra el fichaje de Marcos André El delantero brasileño firmará para las próximas cinco temporadas con la entidad de Mestalla y podría debutar este viernes frente al Deportivo Alavés València 24 ago 2021 - 19:30

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Hélder Costa, el último en llegar



?? @valenciacf y #Leeds ultiman los detalles para la cesión del futbolista



?? El atacante con pasaporte portugués, tiene 27 años y puede jugar en banda o en punta. pic.twitter.com/0dq8lgiDIk — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) August 31, 2021

En el debe, no le han traído un mediocentro que equilibre su plantilla. Posición imprescindible, prioritaria en el inicio del mercado y que, sorprendentemente, se queda vacante y el técnico tendrá que ajustar piezas para construir un medio del campo competitivo. Guillamón, Racic, Wass, Soler, Yunus y Koba son las opciones. La defensa queda también un poco coja con tres centrales. Hasta última hora la dirección deportiva estuvo trabajando para completar el eje de la zaga con un hombre más, pero al final no llegó. El ‘overbooking’ en la portería, aunque no lo reconozcan, es un problema. La irrupción de Mamardashvili deja a cuatro porteros para un puesto. Ni Rivero, ni Jaume salieron y parece complicado que puedan tener minutos, ni siquiera en la Copa. También hasta última hora se intentó la salida de Jason Remeseiro de la plantilla. Petición expresa del técnico como lo de Sobrino o Kangin. Pero el gallego no llegó a un acuerdo y se queda, al menos hasta enero. Es posible que ni participe en las convocatorias.

Alderete, indiscutible en el centro de la defensa



Llegadas

Giorgi Mamardashvili: El meta georgiano llega cedido con una opción de compra de un millón de euros que, se rebajaría a los 850.000 euros si se ejecuta antes del 1 de enero. Llegó para jugar en el filial y hoy es el titular del primer equipo discutiéndole el puesto a Jasper Cillessen.

Omar Alderete: Central internacional paraguayo. Titular indiscutible para Bordalás. Cedido por el Hertha de Berlín con una opción de compra que, será obligatoria en caso de cumplir algunas variables estipuladas en su contrato.

Foulquier ofrece polivalencia a la plantilla



Marcos André: Delantero brasileño. Deseo del técnico. El Valencia hizo hasta cuatro ofertas al Valladolid ante la insistencia de Bordalás en traerlo. Se plantó, aunque al final el Valencia CF tuvo que subir la oferta hasta 8.5 millones de euros que paga al equipo de Pucela. Complemento para Maxi en el ataque de Mestalla.

Dimitri Foulquier: Tal y como adelantó COPE Valencia. Lateral derecho de Guadalape. Llega traspasado del Granada por una cantidad que ronda los tres millones de euros entre fijo y variables. Bordalás quería competencia para Correia y suma a un futbolista polivalente que puede actuar en el doble lateral y ofrecer una posibilidad táctica más.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Acuerdo por HUGO DURO



?? @valenciacf y @GetafeCF pactan la cesión del delantero madrileño (21 años) para esta temporada. Otra petición de Bordalás para reforzar el equipo.



? Operación adelantada por @DepCOPEValenciapic.twitter.com/d7Txjl0tRt — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) August 31, 2021

Hugo Duro: Delantero de 21 años que llega cedido del Getafe, con una opción de compra de cuatro millones de euros. Estuvo cedido la temporada pasada en el Real Madrid Castilla. Otro deseo de Bordalás.

Helder Costa: Extremo derecho de 27 años. Angoleño con pasaporte portugués. Puede jugar en los dos costados. Formado en la cantera del Benfica, llegó al Leeds hace dos temporadas procedente del Wolves y tras pasar, por el AS Monaco.

Marcos André, el deseo de Bordalás para el ataque



Salidas

Diez jugadores abandonan la plantilla respecto a la temporada anterior. Es cierto que Jorge Saenz estaba cedido en el Celta y no pertenecía a la plantilla, pero regresó y el club le ha buscado una nueva cesión, esta vez en el Marítimo de la liga portuguesa.

Por lo demás, se han marchado: los tres futbolistas cedidos que llegaron en el mercado de invierno: Ferro, Oliva y Cutrone; los franceses Mangala y Gameiro que acabaron contrato; Kang In Lee, que se fue libre al Mallorca tras no querer renovar; Sobrino, traspasado al Cádiz y guardándose un porcentaje de una futura venta del delantero manchego. Javi Jiménez al Albacete donde había estado cedido la pasada campaña y Vicente Esquerdo que jugará cedido en el Castellón.