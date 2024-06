El Valencia CF no comprará a Peter Federico por 2 millones

El Valencia CF no va a ejercer la opción de compra de Peter Federico. Así se lo ha hecho saber la entidad de Mestalla al Real Madrid, club del que llegó cedido el pasado mercado invernal. La cláusula que establecía el contrato, como desveló COPE, incluía una la posibilidad de adquirir el 50% de sus derechos a cambio de 2 millones de euros. Baraja no ponía mala cara, ni mucho menos, ante la continuidad del futbolista. Quiere contar con él el año que viene. No obstante, el club no está dispuesto a abordar ese pago por un futbolista considerado de futuro. La intención este mercado estival es invertir en jugadores que ofrezcan rendimiento deportivo inmediato y a corto plazo. Así lo habló El Pipo con el Valencia CF durante las reuniones previas a estampar su firma para renovar un año más su contrato.

Por todo lo dicho, el Valencia CF vería con buenos ojos una nueva cesión para la próxima temporada, aunque se trata de una posibilidad que habrá que explorar conforme evolucione el mercado. La alternativa de comprarlo no está descartada, pero tendría que ser cifras bastante inferiores a la cantidad estipulada en la opción de compra. En caso de cesión, el Real Madrid debería ampliar el contrato del jugador dominicano, ya que termina el próximo 30 de junio de 2025.

Peter ha disputado 646 minutos repartidos en 15 partidos en LaLiga, en los cuales no consiguió anotar ningún y repartió una asistencia. Sus actuaciones más sonadas fueron quizás ante el Barça en Montjuïc y ante el Real Betis en Mestalla como revusilvo. No obstante, no ha logrado ser el refuerzo invernal que necesitaba Baraja para dar un salto cualitativo a la plantilla que no les descolgara de la pelea por lo que el denominaba "puestos de privilegio". Mientras, el Valencia CF sigue trabajando en la incorporación de Luis Rioja, que cumple con los parámetros de jugador algo más experimentado que ofrezca, luego tendrá que verse en el campo, rendimiento en el campo. Lo que está por ver es si, como siempre en el actual Valencia CF, cuadran también los parámetros económicos.