El Valencia CF, casi salvado

El brasileño Samuel Lino logró en el tiempo de prolongación dar el empate al Valencia ante el Espanyol (2-2) en Mestalla, que envía al conjunto catalán a Segunda División y que acerca un poco más a los valencianos a la permanencia.



El Valencia necesitaba el triunfo para salvarse y el Espanyol para no bajar. Los locales fueron muy superiores en el primer tiempo pero tras adelantarse en el minuto 40, vieron como apenas dos minutos después les empataba el equipo catalán, en su primer remate del partido, y como se adelantaba nada más reanudarse el encuentro n la segunda mitad. Los de Luis García supieron enfriar el partido ante un nervioso rival que en el tiempo de prolongación logro un agónico empate, trágico para los pericos.



Baraja intentó sorprender al Espanyol con su alineación, con ningún delantero centro de referencia y dando la titularidad a Lato para jugar con dos laterales por la banda izquierda y con Kluivert con libertad de movimientos en la punta de ataque ante la defensa cinco planteada por el Espanyol.



Pronto se vio que el Valencia ponía una marcha más su juego ante un rival que apostaba claramente por imponer un ritmo lento al choque a la espera de encontrar su oportunidad.

El Valencia CF celebra el empate ante el Espanyol





Una jornada más fueron los canteranos los que agitaban el partido. Lo intentaron con disparos de media distancia de Diego López y de un Javi Guerra que se fue haciendo inmenso conforme pasaban los minutos. En una gran acción personal suya pudo marcar el Valencia, y que sirvió en bandeja el gol a Lato quien llegó muy forzado por un defensor para rematar a puerta vacía y su disparo con exterior salió alto.



El lateral, con la inercia de la jugada, se golpeó con violencia en el poste en la zona de las costillas. Lato se mantuvo unos minutos más en el terreno de juego pero finalmente tuvo que ser sustituido del que pueda que sea su último partido como valencianista.



El Valencia encontró el gol a base de insistencia. Un centro desde la banda izquierda fue mal rechazado por el meta Pacheco y Diego López marcaba a placer. Mientras la afición del Valencia aún festejaba el gol llegó el empate tras un gran remate de cabeza de César Montes. El Espanyol ponía las tablas en su primer remate entre los tres palos.



En la reanudación, Luis García dio entrada a Braithwaite por Nico, un claro mensaje a los suyos de que el empate no les valía. El Espanyol salió mucho más ofensivo y a los cinco minutos el recién salido marcaba el 1-2 al aprovechar un mal despeje de Mamardashvili.



Al Valencia le entraron los nervios y los 'pericos' decidieron que cuanto menos se jugara, mejor. Habían logrado su botín y el tiempo transcurría a su favor. Pero cuando menos lo esperaba un centro de Gayá habilitó a Lino que marcó en el 93 y condenó al Espanyol a Segunda.

Jugadores y técnicos consultan el resto de resultados al acabar su partido









Ficha Técnica:



2. Valencia; Mamardashvili, Thierry (Foulquier, m.63), Diakhaby, Gabriel Paulista; Gayà; Nico (Hugo Duro, m.63), Almeida, Javi Guerra, Lato (Lino, m.34); Kluivert y Diego López (Cavani, m.82).



2. Espanyol: Pacheco, Óscar Gil, Montes, Gómez (Calero, m.91), Cabrera, Olivan (Vini de Souza, m.67); Denis Suárez (Pedrosa, m.67), Dardén, Nico (Brathwaite, m.46); Joselu y Puado (Aleix Vidal, m.84).



Goles: 1-0, m.39: Diego López. 1-1, m.41: Montes. 1-2, m.50: Braithwaite. 2-2, m.93: Lino.



Árbitro: Gil Manzano (C. Extremeño). Amonestó por el Valencia a, y por el Espanyol a Montes, Óscar Gil.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga disputado en el estadio de Mestalla. Se guardó un minuto de silencio en memoria del aficionado Javier Martí Pérez, que falleció la pasada semana en Mestalla durante el encuentro ante el Real Madrid, y por el exfutbolista de los años 60, Juan Muñoz. La Grada de animación se quedó desierta por la sanción impuesta al Valencia CF y el club colgó en esa zona dos pancartas, en una se podía leer en español y en inglés 'Juntos contra el Racismo' y en la otra: 'Respect for our fans. Amunt Valencia!'